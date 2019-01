Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2018

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 167 886 006,48 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 SAINT-ETIENNE

554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Casino, Guichard-Perrachon à Rothschild & Cie Banque, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :

· aucune action,

· 123 674 730,40 €.

Il est rappelé que lors de sa mise en oeuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

· 700 000 actions,

· 40 000 000 €.

******

Saint-Etienne, le 15 janvier 2019





