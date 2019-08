Groupe Casino: Casino prend acte de la recommandation positive du Comité d'audit et des risques d'Éxito

27 août 2019

Casino prend acte de la recommandation positive du Comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation de 50% d'Éxito dans Segisor et de la décision du Conseil d'administration d'Éxito de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires

Casino prend acte aujourd'hui de (i) la recommandation positive du Comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation indirecte de 50% d'Éxito dans Segisor et (ii) la décision du Conseil d'administration d'Éxito de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour : a) autoriser le Conseil d'administration d'Éxito à délibérer et à décider de l'approbation de l'acquisition proposée, b) approuver l'acquisition proposée, et c) autoriser le Directeur Général d'Éxito et/ou tout autre représentant légal à réaliser, sans restriction, l'acquisition proposée.

L'assemblée générale extraordinaire d'Éxito aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 au siège social d'Éxito situé dans la ville d'Envigado, en Colombie.

Les opérations du projet de simplification demeurent soumises à certaines autorisations dont elles doivent faire l’objet de la part des organes de gouvernance concernés.





Avertissement

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

