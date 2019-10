Groupe Casino: Communiqué de presse du Groupe Casino

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST A TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE OFFRE OU D’UNE INVITATION À VENDRE OU ÉMETTRE, ET NE REPRESENTE PAS UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES.

Communiqué de presse du Groupe Casino

Paris, le 30 octobre 2019,

Dans le cadre de son projet de refinancement annoncé le 22 octobre, le Groupe porte à la connaissance du marché les éléments suivants :

Performance financière du Groupe au troisième trimestre 2019

En complément des informations contenues dans notre communiqué de presse du 17 octobre 2019, le Groupe précise que, durant le troisième trimestre 2019, il a continué à mettre en œuvre en France les plans d’actions annoncés précédemment, en particulier le plan de réduction de coûts, la rationalisation du parc et le développement de ses nouvelles activités. Ces plans ont continué à avoir un impact positif sur la rentabilité.

L’évolution de la dette financière nette en France (France retail et e-commerce) entre fin juin et fin septembre est en ligne avec la saisonnalité observée historiquement lors des trois dernières années. Le Groupe a continué à mettre en œuvre ses initiatives visant à améliorer la génération de cash flow et à accélérer le désendettement. Le Groupe a observé une réduction additionnelle de son niveau de stocks en France et a poursuivi son plan de cession d’actifs (avec notamment la signature de la cession de Vindémia en juillet 2019).

Patrimoine immobilier d’Immobilière Groupe Casino

Dans le cadre de son projet de refinancement, le Groupe souhaite donner des informations additionnelles sur son patrimoine immobilier en France.

Post opérations de réorganisation en cours1, le patrimoine d’Immobilière Groupe Casino au 30 octobre 2019 est valorisé (sur la base des rapports de valorisation à fin décembre 2018) à 1 026M€ (droits inclus) et à 966M€ (hors droits).

Le tableau ci-dessous présente une répartition de ce patrimoine par type d’actifs (post opérations de réorganisation1):

M€ Valeur (droits inclus) en % du total Valeur (droits exclus) en % du total Hypermarchés 366 36% 343 35% Supermarchés 72 7% 67 7% Proximité 13 1% 12 1% Total magasins (A) 451 44% 421 44% Galeries commerciales 142 14% 132 14% Parkings, stations essence et foncier 306 30% 288 30% Restaurants 14 1% 13 1% Total autres actifs opérationnels (B) 461 45% 432 45% Total actifs opérationnels (A) + (B) 913 89% 854 88% Actifs non opérationnels 21 2% 19 2% Participation dans des joint-ventures 26 3% 26 3% Titres d'OPCI 67 6% 67 7% Total 1026 100% 966 100%

Stratégie du Groupe

La stratégie du Groupe repose sur les principaux piliers suivants :

Renforcer notre leadership dans les formats premium et de proximité et dans le bio en France ;

Continuer à renforcer notre leadership dans les initiatives digitales et omnicanales en France et favoriser les innovations à tous les niveaux de notre activité ;

Accélérer le rythme de développement de nouvelles activités en France ;

Encourager une croissance rapide en Amérique latine ;

Créer de la valeur ajoutée par la simplification de la structure du Groupe en Amérique latine ;

Poursuivre la transition vers un modèle économique moins capitalistique donnant la priorité à l'amélioration de la rentabilité et à la génération de cash-flow et suivant une démarche volontaire de désendettement en France.



Facteurs de risque

Dans le cadre de son projet de refinancement et, plus précisément, de la mise en place de nouveaux financements, le Groupe a revu le contenu de son information publique sur ses facteurs de risque telle qu’incluse dans son Document de Référence 2018. Les éléments additionnels ou complémentaires suivants ont été identifiés :

Information supplémentaire sur les risques associés à la saisonnalité de l’activité du Groupe ;

Information supplémentaire sur les risques associés à l’importance de la réputation et de la valeur associées aux marques du Groupe ;

Ajout des risques associés à de potentiels conflits d’intérêt entre l’actionnaire de référence du Groupe et les investisseurs dans les nouveaux financements, notamment dans le contexte de la procédure de sauvegarde de l’actionnaire de référence ;

Ajout des risques associés à la capacité du Groupe à mettre en œuvre sa stratégie ;

Information supplémentaire sur les risques associés à la dépendance du Groupe aux nouvelles technologies et les risques associés à l’incapacité d’anticiper ou de répondre suffisamment rapidement aux changements technologiques et à l’évolution de la préférence des consommateurs ;

Ajout des risques associés à la détention de participation dans des sociétés cotées, que le Groupe consolide en intégration globale bien qu’il ne les détienne pas à 100% ;

Information supplémentaire sur les risques associés aux joint-ventures et aux partenariats, que le Groupe ne maîtrise pas entièrement ;

Ajout des risques associés aux acquisitions et aux cessions ;

Information supplémentaire sur les risques associés au montant important de dette du Groupe et à sa capacité à remplir ses obligations de paiement d’intérêts et de remboursement.

Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.

Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.

1 Les actifs en voie de cession dans le cadre du plan de cession de 2,5Mds€, les actifs identifiés pour la poursuite du plan Rocade et les actifs détenus en joint-venture avec des tiers seront sortis de l’entité IGC dans le cadre de l’opération







