Groupe Casino : Douze supermarchés et hypermarchés exploités par la famille Quattrucci rejoignent le groupe Casino

15 octobre 2018

Douze supermarchés et hypermarchés exploités par la famille Quattrucci rejoignent le groupe Casino

Le groupe Casino annonce la signature, le 12 octobre 2018, d'un partenariat avec la famille Quattrucci, portant sur le ralliement au groupe Casino de douze magasins spécialisés dans la vente de produits frais exploités par Claude, Bruno Quattrucci et leurs enfants.

Ainsi, à compter de 1er janvier 2019, ces magasins seront approvisionnés par le groupe Casino et passeront pour sept d'entre eux sous enseigne « marché frais Géant » et pour les cinq autres, sous enseigne « marché frais Leader Price ».

Ces magasins, situés en Ile-de-France et dans le département de l'Oise, ont réalisé en 2017 plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Leur ralliement sous ces deux enseignes du groupe Casino se fera en préservant le concept développé par la famille Quattrucci et qui a assuré son succès : aménagement intérieur dans l'esprit des marchés couverts, place centrale accordée à la vente de produits frais en libre-service, assortiment bien pensé de produits de grande consommation, permettant de proposer une offre complète et de grande qualité à prix bas.

Casino confirme avec cette opération sa stratégie de développement, centrée sur les formats différenciants et la mise en oeuvre de partenariats avec des opérateurs expérimentés de la distribution alimentaire.

***





