Groupe Casino : Le conseil d'administration de Casino a approuvé une modification finale de son offre d'acquisition de 50% de Segisor à Éxito

19 août 2019

Le conseil d'administration de Casino a approuvé une modification finale de son offre d'acquisition de 50% de Segisor à Éxito

Suite à l'annonce faite le 25 juillet d'un projet de simplification de la structure du groupe Casino en Amérique latine, Casino annonce que son conseil d'administration a approuvé aujourd'hui une modification finale de son offre d’acquisition de la participation détenue indirectement par Éxito dans GPA par l'intermédiaire de la société française Segisor.

L’offre modifiée comprend les éléments suivants :

Un prix par action GPA amélioré à 113 BRL;

Une clause d’alignement partiel du prix (égal à 80% de l’écart de prix) portant sur les 49,8 millions d'actions GPA que Casino acquerrait indirectement auprès d’Éxito, en cas de cession de tout ou partie de ces actions au-delà de 113 BRL par action dans les 15 mois.

L’offre modifiée résulte des discussions avec la direction et le président du conseil d'administration d’Éxito, compte tenu de l'analyse préliminaire menée par le comité d'audit et des risques d’Éxito et sous réserve de l'évaluation finale de ce comité, Casino ayant demandé à ce qu’il se tienne au plus tard le 26 août 2019.

L’offre modifiée est valable jusqu'au 27 août 2019.

Les autres termes et conditions du projet de simplification restent inchangés.

Les opérations du projet de simplification demeurent soumises à certaines autorisations dont elles doivent faire l’objet de la part des organes de gouvernance concernés.

Pièce jointe