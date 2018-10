Groupe Casino : Le groupe Casino associe Tikehau Capital et Bpifrance au développement de sa filiale GreenYellow

Le groupe Casino associe Tikehau Capital et Bpifrance au développement de sa filiale GreenYellow

Le groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance annoncent, ce jour, la signature d'un accord aux termes duquel, Tikehau Capital et Bpifrance entreront au capital de GreenYellow, filiale du groupe Casino dédiée à l'énergie solaire et à l'efficacité énergétique, via une augmentation de capital de 150 millions d'euros leur conférant une participation de 24%.

Cette augmentation de capital permettra d'accélérer le développement de GreenYellow sur l'ensemble de ses marchés, en France et à l'international, et de lui faire bénéficier de l'expertise de Tikehau Capital et de Bpifrance dans les activités en forte croissance des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

La clôture de l'opération est prévue d'ici à décembre 2018, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles en la matière.

Otmane Hajji, Président de GreenYellow a déclaré : « Nous sommes fiers d'accueillir dans notre capital Tikehau Capital et Bpifrance, aux côtés du groupe Casino, notre actionnaire et client historique. Née d'une initiative intrapreneuriale et pionnière au sein du groupe Casino, GreenYellow est devenue en 10 ans une entreprise leader de l'énergie photovoltaïque et de l'efficacité énergétique en France et à l'échelle internationale. L'appui et la confiance de nos deux nouveaux actionnaires nous permettront de poursuivre et d'accélérer notre développement, pour accompagner toujours plus de clients dans leur transition énergétique. »

A propos de GreenYellow

Fondée en 2007 au sein du Groupe Casino, la société GreenYellow propose des solutions uniques dans le domaine de la transition énergétique. Engagée dans le développement de solutions B2B visant à réduire les dépenses énergétiques de ses clients, GreenYellow a développé plus de 150 projets photovoltaïques décentralisés générant environ 190 MWc et exploite plus de 1 500 contrats d'efficacité énergétique tant avec le groupe Casino qu'avec des clients tiers. GreenYellow compte plus de 260 collaborateurs et est aujourd'hui présent en France, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie.

A propos du Groupe Casino

Le Groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et Océan indien) grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d'affaires net de 38 milliards d'euros en 2017. En France, le Groupe a mis en oeuvre avec succès son modèle multiformat, multimarque et multicanal en s'appuyant sur son vaste réseau d'hypermarchés (Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains (Monoprix, Franprix, Leader Price), de commerces de proximité (Casino Shop, Vival, Spar, Leader Price Express) et sur le leader français du e-commerce Cdiscount. Le Groupe est présent notamment en Amérique Latine : N°1 au Brésil avec GPA et Via Varejo et en Colombie avec Grupo Éxito. Dans l'ensemble des pays où il exerce, le Groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d'adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd'hui et demain. www.groupe-casino.fr.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 14,8 milliards d'euros d'actifs (au 30 juin 2018) et dispose de 2,3 milliards d'euros de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs (au 30 juin 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul et Singapour. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP). www.tikehaucapital.com

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d'informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse





