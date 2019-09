Groupe Casino : Le groupe Casino poursuit la mise en œuvre de son projet de simplification en Amérique latine

13 septembre 2019

Le groupe Casino poursuit la mise en œuvre de son projet de simplification en Amérique latine en signant des accords avec GPA et Éxito en vue du prochain lancement par GPA d’une offre publique d'achat exclusivement en numéraire sur Éxito

Casino annonce l’achèvement des autorisations nécessaires au lancement par GPA d’une offre publique d'achat exclusivement en numéraire sur Éxito et à l'acquisition par Casino des actions détenues par Éxito dans Segisor (elle-même détenant directement et indirectement 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques dans GPA).

Le conseil d’administration d’Éxito (à l’unanimité) et l’assemblée générale de ses actionnaires ont approuvé hier la cession à Casino de toutes les actions détenues par Éxito dans Segisor dans les termes annoncés le 19 août 2019.

En conséquence, Casino a signé:

Un pré-accord avec GPA en vertu duquel (i) GPA lancera, par l’intermédiaire d’une filiale détenue à 100%, une offre publique d’achat exclusivement en numéraire visant la totalité du capital d’Éxito au prix de 18 000 COP par action et (ii) Casino apportera la totalité de sa participation (55,3%) ;

Le contrat d’acquisition d’actions avec Éxito aux termes duquel Casino acquerrait les actions détenues par Éxito dans Segisor.

La réalisation du contrat d’acquisition d’actions conclu avec Éxito est subordonnée à l’allocation (Adjudicación) de l'offre publique d'achat de GPA sur Éxito.

Avertissement

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

