Groupe Casino : Le groupe Casino prend acte de la décision de Moody's et reste concentré sur ses objectifs stratégiques et financiers pour 2019-2021

Le groupe Casino prend acte de la décision de Moody's et reste concentré sur ses objectifs stratégiques et financiers pour 2019-2021

Paris, le 2 avril 2019,

Le groupe Casino prend acte de la décision de Moody's d'abaisser sa notation financière de Ba1 perspective négative à Ba3 perspective négative.

Le Groupe note que Moody's fonde son analyse sur la dette brute de Casino à fin 2018, qui ne prend en compte ni le plan de cession ni la réduction à venir de la dette obligataire.

Moody's relève en outre que le Groupe est bien positionné sur les formats de proximité et les activités online, et qu'il dispose d'un potentiel de nouvelles sources de revenus, avec les filiales Greenyellow et 3W relevanC notamment.

De la même façon, Moody's souligne positivement l'exposition limitée, et en réduction, du Groupe au format déclinant des hypermarchés.

Ce changement de notation n'a pas d'impact sur la disponibilité ou le coût des ressources financières du Groupe.

Au 31 décembre 2018, Casino disposait en France d'une liquidité de 5,0 milliards d'euros de liquidité, se composant d'une trésorerie brute de 2,1 milliards d'euros et 2,9 milliards d'euros de lignes de crédit confirmées avec une maturité moyenne de 2,4 années.

Le Groupe, concentré sur la réalisation dynamique des objectifs stratégiques et financiers annoncés pour 2019-2021, a récemment augmenté la cible de son plan de cession d'actifs d'1 milliard d'euros à au moins 2,5 milliards d'euros d'ici le 1er trimestre 2020. Il prévoit par ailleurs de générer, au-delà de ce plan de cession, un free cash-flow France de 500 millions d'euros par an, lui permettant de couvrir ses dividendes et frais financiers.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino - Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS - Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme

une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes.

De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement.

Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport

à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.

Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Groupe Casino via Globenewswire