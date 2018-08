Groupe Casino : Mise à disposition de la présentation amendée des résultats du premier semestre 2018

MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTATION AMENDEE DES RESULATS DU PREMIER SEMESTRE 2018

Le Groupe Casino indique qu'il a mis à disposition du public sa présentation amendée des résultats du premier semestre 2018, en français, sur son site à l'adresse suivante :



https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2018/07/RIF-S1-2018-240820182.pdf

Il inclut le rajout des slides n°51 et 52 et la mise à jour de la slide n°13.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino

Tél : +33 (0)1 53 65 24 78

Directiondelacommunication@groupe-casino.fr

AGENCE IMAGE SEPT

Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr

Karine ALLOUIS - Tél : +33 (0)6 11 59 23 26 - kallouis@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme

une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes.

De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement.

Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport

à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.

Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Groupe Casino via Globenewswire