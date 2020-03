Groupe Casino : Résultats Annuels 2019 0 26/03/2020 | 08:12 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires  RÉSULTATS ANNUELS 2019 ROC Groupe à 1 292 M€, en croissance de + 5,5 % à changes constants (hors crédits fiscaux) En France, marge du ROC de la distribution à 3,8 % (+ 0,5 pt vs 2018) Réduction de la Dette Financière Nette France à 2,3 Mds€ Accélération du repositionnement stratégique des activités en France En France Accélération du repositionnement stratégique sur les formats porteurs avec la cession de Leader Price, portant le montant des cessions signées dans le cadre du plan de cession à 2,8 Mds€

avec la cession de Leader Price, portant le montant des cessions signées dans le cadre du plan de cession à 2,8 Mds€ Volume d’affaires en croissance comparable de + 1,9 %

24% de l’activité réalisée en E-commerce au T4 2019 vs 18% en 2018

vs 18% en 2018 Progression de + 0,5 pt de la marge du ROC de distribution qui s’établit à 3,8 % , avec un ROC

en croissance de + 12 % à 622 M€ 1

qui s’établit à , avec un ROC en croissance de Réduction de la dette financière nette à 2,3 Mds€ sous l’effet du plan de cession, avec un cash-flow libre récurrent (hors plans de cession et Rocade) de 367 M€ 2 ( 576 M€ hors éléments exceptionnels )

sous l’effet du plan de cession, avec un cash-flow libre récurrent (hors plans de cession et Rocade) de 367 M€ ( ) Étape importante dans la modernisation du métier de distributeur avec le développement accéléré

des outils d’encaissement automatique (self-scan par smartphone, caisses automatiques, magasins autonomes) et le développement de la livraison à domicile (entrepôt Ocado mis en service en version test le 18 mars 2020) En Amérique latine Simplification de la structure du Groupe en Amérique latine avec le regroupement des activités sous la filiale GPA

avec le regroupement des activités sous la filiale GPA Confirmation de l’excellente dynamique d’Assaí avec un chiffre d’affaires en croissance

de + 22 % 3 et une hausse de la marge de + 20 bp 3

avec un chiffre d’affaires en croissance de + 22 % et une hausse de la marge de + 20 bp Succès des nouveaux formats d’Éxito et amélioration de la marge de + 20 bp 3

et amélioration de la marge de + 20 bp Transformation digitale et forte croissance du E-commerce de près de + 40 %3 Dans le contexte de la crise du Covid-19, le groupe Casino est concentré sur sa mission essentielle, consistant à sécuriser l’approvisionnement alimentaire des populations La priorité est la mise en place des mesures nécessaires pour la santé des collaborateurs et des clients dans l’ensemble des lieux de travail et d’accueil du public : distribution de masques et de gels hydro alcooliques aux salariés en magasins, installation de plexiglas de protection en caisse, respect

des distances entre les clients, encouragement à l’utilisation des outils d’encaissement automatique (jusqu’à 50 % des flux en hypermarchés France)

dans l’ensemble des lieux de travail et d’accueil du public : distribution de masques et de gels hydro alcooliques aux salariés en magasins, installation de plexiglas de protection en caisse, respect des distances entre les clients, encouragement à l’utilisation des outils d’encaissement automatique (jusqu’à 50 % des flux en hypermarchés France) Le Groupe fait face à une demande inédite par son ampleur à l’instar des autres distributeurs 4 ,

tant en magasins qu’en solutions de Drive ou de livraison à domicile. En France , les formats

de proximité et E-commerce sont particulièrement sollicités dans les grandes villes. Avec son réseau de 7 200 magasins et son enseigne Cdiscount, le Groupe est prêt à remplir la mission qui lui incombe

à l’instar des autres distributeurs , tant en magasins qu’en solutions de Drive ou de livraison à domicile. , les dans les grandes villes. Avec son réseau de 7 200 magasins et son enseigne Cdiscount, le Groupe est prêt à remplir la mission qui lui incombe Une cellule de crise est en place, en relation permanente avec les fournisseurs et les pouvoirs publics, permettant d’assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement et sécuriser les opérations

en magasins et dans les sites de préparation des commandes E-commerce

est en place, en relation permanente avec les fournisseurs et les pouvoirs publics, permettant d’assurer la en magasins et dans les sites de préparation des commandes E-commerce Des initiatives à destination des populations les plus fragiles ont été lancées (horaires réservés

aux plus de 65 ans et au personnel soignant, paniers prêts à être livrés, commandes par téléphone, extension de l’offre alimentaire sur Cdiscount) Chiffres clés 2019 En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 Var.

Totale Var.

TCC5 Chiffre d’affaires 34 329 34 645 + 0,9 % + 4,2 %6 EBITDA 2 669 2 640 - 1,1 % + 0,6 % ROC 1 364 1 292 - 5,3 % - 3,1 % ROC hors crédits fiscaux 1 252 1 292 + 3,2 % + 5,5 % Résultat net normalisé,

Part du Groupe 327 212 - 35,4 % - 34,9 % Bénéfice net normalisé

par action, dilué 2,57 1,62 - 37,2 % - 34,6 % Dette financière nette (3 378) (4 053) - 675 n.s. dont France Retail (2 724) (2 282) + 441 n.s. Le Conseil d’administration s’est réuni le 24 mars 2020 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019.

Les comptes 2018 et 2019 sont présentés conformément à la norme comptable IFRS 16 « contrats de location » le Groupe ayant choisi d’appliquer

la méthode de transition « rétrospective complète ». Via Varejo dont la cession a été finalisée le 14 juin 2019, est présentée en activité abandonnée

en 2018 et du 1er janvier au 30 juin 2019 conformément à la norme IFRS 5. Compte tenu de la décision prise en 2019 de céder Leader Price, cette activité est présentée en activité abandonnée en 2019 conformément à la norme IFRS 5. Les comptes 2018 ont été retraités permettant leurs comparabilités aux comptes 2019. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.

Au cours de l’année, le Groupe a poursuivi son développement en France

sur ses priorités stratégiques et ses formats porteurs. Formats premium et de proximité La vente de Leader Price constitue une étape majeure dans le repositionnement du Groupe sur ses formats porteurs .

constitue une dans le du Groupe sur ses . Relance de l’expansion de la proximité (y compris premium) avec 213 ouvertures de magasins.

(y compris premium) avec 213 ouvertures de magasins. Lancement de synergies commerciales entre Monoprix et Franprix.

Le chiffre d’affaires du bio s’accroît fortement pour atteindre 1,1 Md€, porté par les enseignes généralistes enregistrant une croissance des ventes de + 11 % (quote-part de bio chez Monoprix

de 14 %) et l’expansion de Naturalia. E-commerce et solutions digitales 24 % de l'activité réalisée en E-commerce au T4 vs 18 % en 2018.

Le Groupe renforce sa position de leader en E-commerce non-alimentaire avec Cdiscount qui réalise près de 4 Mds€ 1 de GMV sur l’année, soit une croissance de + 9,1 % 7 en organique, portée par l’expansion continue de la marketplace représentant 38,1 % 1 du GMV et les services B2C.

avec qui réalise près de 4 Mds€ de GMV sur l’année, soit une croissance de + 9,1 % en organique, portée par l’expansion continue de la représentant 38,1 % du GMV et les services B2C. Le Groupe continue de développer le E-commerce alimentaire 8 en croissance de + 11 % sur l’année pour atteindre 353 M€ , porté par le succès du partenariat avec Amazon . Le E-commerce alimentaire accélère fortement sur les dernières semaines. L’ entrepôt Ocado a été mis en service en version test

le 18 mars 2020.

en croissance de sur l’année pour atteindre , porté par le succès . Le E-commerce alimentaire accélère fortement sur les dernières semaines. L’ a été mis en service en version test le 18 mars 2020. Le Groupe compte plus de 300 magasins autonomes à fin 2019 générant une hausse de trafic

de + 0,8 % au T4 2019 en France dont + 2,3 % en supermarchés. Leur ouverture est facilitée

par l’application CasinoMax qui affiche une forte pénétration avec 20 % du chiffre d’affaires9 généré par les utilisateurs sur les deux derniers mois de l’année. Le nouveau programme de fidélité

par abonnement « CasinoMax Extra » réservé aux utilisateurs de l’application compte 80 000 abonnés

à fin 2019. Par ailleurs, 45 %10 des paiements en hypermarchés et 36 %4 en supermarchés sont désormais réalisés par smartphone ou caisse automatique, correspondant à une évolution profonde du modèle particulièrement adaptée dans la période actuelle. En Amérique latine, très bonne performance du Cash & Carry et des formats rénovés ; forte accélération du E-commerce. En Amérique latine, la performance de GPA est tirée par le Cash & Carry (Assaí) en croissance de + 22 %1 en organique, les formats rénovés et la proximité. La croissance du E-commerce atteint + 40 %1.

En Colombie, les formats Éxito Wow, Carulla Fresh Market et Surtimayorista connaissent un grand succès. La croissance du E-commerce s’inscrit en hausse de + 37 %1.

Le Groupe a accéléré le développement de ses nouvelles activités B2B, leviers

de croissance additionnelle. GreenYellow En 2019, GreenYellow accélère le développement de son activité photovoltaïque avec le triplement

de son pipeline à 451 MWc à fin 2019 et enregistre un EBITDA de 76 M€. GreenYellow réalise une expansion soutenue à l’international (Asie, Amérique latine, Afrique, Océan Indien) et continue de diversifier son portefeuille de clients auprès des pouvoirs publics et des industriels (comme Schneider Electric ou STMicroElectronics). La filiale a noué des partenariats stratégiques majeurs : Reservoir Sun qui se positionne comme l’acteur référent de l’autoconsommation solaire en France

(plus de 100 MWc sécurisés en un an), et Allego qui compte déployer le plus grand réseau de plateformes

de recharge ultra-rapide en France pour véhicules électriques. Data et Data centers Le pôle Data et Data centers a réalisé un chiffre d’affaires de 67 M€, en croissance de + 51 % par rapport

à 2018. Dans la Data, les deux entités du groupe Casino, 3W.relevanC et Maxit, se rapprochent pour former relevanC, un acteur incontournable du marketing digital. relevanC a pour vocation de fournir

aux marques et aux distributeurs des solutions de recrutement et de fidélisation des clients, fondées

sur le ciblage et la mesure au travers de deux pôles : relevanC advertising (anciennement 3w.relevanC) : solutions media et marketing, enrichies grâce

à la data transactionnelle, les insights & la mesure qui permettent de répondre à toutes

les problématiques marketing multicanales auprès de cibles d’acheteurs, et ;

à la data transactionnelle, les insights & la mesure qui permettent de répondre à toutes les problématiques marketing multicanales auprès de cibles d’acheteurs, et ; relevanC retail tech (anciennement Maxit) : développement de solutions technologiques permettant

à tout distributeur d’optimiser la performance de ses actions marketing en utilisant ses données pour personnaliser la relation avec le client. Sur l’activité Data centers, ScaleMax a diversifié son portefeuille de clients externes (avec notamment

BNP Paribas, Natixis, Studios Mac Guff, etc.) et déployé 20 000 cœurs de calcul en un an.

Parallèlement, le Groupe a accéléré l’exécution de plans majeurs stratégiques

et financiers, lui permettant de renforcer sa structure financière. Le Groupe enregistre 2,8 Mds€ d’actifs non stratégiques cédés depuis juin 2018, dont 1,8 Md€ encaissés

à fin 2019. Les cessions signées mais non encore encaissées représentent un montant de 1 Md€,

qui contribuera au remboursement ou au rachat des échéances obligataires 2021-2022 (1,1 Md€ restant

à rembourser après l’opération de refinancement). La cession de Leader Price11 complète le plan Rocade initié fin 2018. Le Groupe a cédé 17 hypermarchés

et 14 supermarchés intégrés, et a fermé 4 supermarchés intégrés déficitaires. Hors Leader Price, l’impact

sur le chiffre d’affaires est de - 500 M€ en année pleine compensé en partie par le ralliement de franchisés avec un volume d’affaires de près de 300 M€. Le gain du plan Rocade sur le résultat opérationnel courant

est de + 50 M€ en année pleine (+ 18 M€ sur 2019). Comme annoncé au T4 2019, le Groupe a finalisé son plan de refinancement en France

et le regroupement de ses activités en Amérique latine sous la filiale brésilienne GPA, cotée au Novo Mercado depuis le 2 mars 2020.

Résultats annuels 2019 En 2019, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 34,6 Mds€, soit une hausse de + 4,2 %

en organique12 et de + 0,9 % au total après prise en compte notamment des effets de change

et d’hyperinflation de - 1,9 % et de l’effet périmètre de - 0,8 %. En France, le chiffre d’affaires est en croissance de + 0,3 % en comparable. Y compris Cdiscount,

la croissance comparable du volume d’affaires en France s’établit à + 1,9 %. Le E-commerce (Cdiscount) affiche un volume d’affaires (« GMV ») de 4 Mds€, en hausse de + 9,1 %13

en organique sur l’année, porté par l’expansion de la marketplace. Les ventes en Amérique latine sont en forte progression de + 9,7 % en organique1, principalement soutenues par la très bonne performance du Cash & Carry (Assaí) en croissance de + 22 %2 en organique. Le ROC Groupe s’établit à 1 292 M€ soit une variation de - 5,3 % après impact du change et de - 3,1 %

à taux de change constant (TCC). Hors crédits fiscaux au Brésil le ROC Groupe s’améliore de + 3,2 %,

et de + 5,5 % à TCC. En France, la marge d’EBITDA s’améliore de + 57 bp à 9,0 % du chiffre d’affaires. Le ROC

de la distribution est en hausse de + 11,6 % à 622 M€, soit une marge de ROC de 3,8 %. En vision

pré IFRS 16, le ROC de la distribution s’améliore de + 4,9 % pour atteindre 517 M€. Les effets du plan Rocade et des plans d’économies de coûts font plus que compenser la hausse des loyers de 68 M€ liée

aux cessions de murs de magasins. L’EBITDA du E-commerce (Cdiscount) s’élève à 69 M€ en progression de + 30 M€ soutenu notamment

par la marketplace et la croissance des revenus de monétisation tant B2B que B2C. La marge d’EBITDA s’améliore de + 153 bp à 3,5 % du chiffre d’affaires. En Amérique latine, le ROC hors crédits fiscaux s’élève à 612 M€, quasi stable hors effets de change

(- 1,0 % à TCC). Au Brésil, la marge de ROC hors crédits fiscaux d’Assaí s’améliore et Multivarejo

est impacté par des investissements promotionnels. Chez Éxito, la marge de ROC progresse tirée

par le succès des nouveaux concepts et le E-commerce. Le ROC Amérique latine y compris crédits fiscaux et effets change est en baisse de - 19,3 % en raison de l’absence de crédits fiscaux en 2019

et d’un effet change de près de - 4 %. Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés14 Le Résultat financier normalisé de la période est de - 716 M€ (- 448 M€ hors charges sur passifs

de loyers) contre - 629 M€ en 2018 (- 411 M€ hors charges sur passifs de loyers). En France, le résultat financier hors charges d’intérêts sur passifs de loyers est stable. Le résultat financier E-commerce est stable par rapport à 2018. En Amérique latine, les charges financières sont en hausse en ligne avec

le financement de GPA dans le cadre de l’OPA sur Éxito. Le Résultat net normalisé des activités poursuivies Part du Groupe s’élève à 212 M€ contre 327 M€

en 2018, essentiellement dû à une baisse du résultat opérationnel courant au Brésil en lien avec l’absence

de crédits fiscaux et à une évolution de la charge d’impôt en France liée à de moindres activations de déficits fiscaux qu’en 2018 (notamment Cdiscount) et à la transformation du CICE en exonération de charges sociales imposables. Le BNPA normalisé dilué15 est de 1,62 € contre 2,57 € en 2018. Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s’établit à - 384 M€ contre - 60 M€ en 2018

en raison notamment d’une hausse des charges exceptionnelles non cash liées au plan de cession.

Le Résultat Net des activités abandonnées, Part du Groupe s’établit à - 1 048 M€ contre - 57 M€ en 2018 en raison principalement de dépréciations d’écarts d’acquisitions. Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe s’établit à - 1 432 M€ contre - 117 M€ en 2018. Situation financière au 31 décembre 2019 La Capacité d’Autofinancement Financière des activités poursuivies du groupe Casino s’établit à 2 172 M€ contre 2 414 M€ en 2018. La Dette financière nette du groupe Casino au 31 décembre 2019 est de 4,1 Mds€ contre 3,4 Mds€

au 31 décembre 2018. L’augmentation de la dette financière nette du Groupe est liée à l’effet net

de la réorganisation des activités en Amérique latine (rachat de la part d’Éxito dans GPA par Casino, OPA

de GPA sur Éxito), tandis que la dette financière nette France s’inscrit en baisse à 2,3 Mds€ (contre 2,7 Mds€ à fin 2018) et la dette E-commerce est quasi stable. Au 31 décembre 2019, Casino en France16 dispose de 4,0 Mds€ de liquidités, se composant

d’une position de trésorerie brute de 1,7 Mds€ et de lignes de crédit disponibles de 2,3 Mds€. Le Groupe dispose par ailleurs de 193 M€ sur un compte séquestre qui était dédié au remboursement de l’obligation échue début mars 2020. Perspectives 2020 Le groupe Casino est pleinement mobilisé pour sécuriser l’approvisionnement des populations tout

en assurant la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients. Les atouts du Groupe (proximité, E-commerce, outils d’encaissement automatique) sont mis au service des clients pour répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions de sécurité. Le Groupe poursuivra l’adaptation accélérée de ses modes de fonctionnement et le développement

de nouvelles offres répondant au contexte actuel inédit.

Chiffre d’affaires consolidé par segment Chiffre d’affaires

En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 Variation Var. TCC France Retail 16 786 16 322 - 2,8 % - Latam Retail 15 577 16 358 + 5,0 % + 9,7 %17 E-commerce (Cdiscount) 1 965 1 966 + 0,0 % - Total Groupe 34 329 34 645 + 0,9 % + 4,2 %1 EBITDA consolidé par segment EBITDA

En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 Variation Var. TCC France Retail 1 413 1 467 + 3,8 % + 3,9 % Latam Retail 1 217 1 104 - 9,3 % - 5,7 % E-commerce (Cdiscount) 39 69 + 77,5 % + 77,5 % Total Groupe 2 669 2 640 - 1,1 % + 0,6 % Résultat Opérationnel Courant consolidé par segment ROC

En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 Variation Var. TCC France Retail 618 676 + 9,4 % + 9,6 % Latam Retail 758 612 - 19,3 % - 15,5 % E-commerce (Cdiscount) (12) 4 n.s. n.s. Total Groupe 1 364 1 292 - 5,3 % - 3,1 %

Évolution de la dette financière nette par entité En M€, post IFRS 16 2018 retraité Évolution 2019 France Retail (2 724) + 441 (2 282) E-commerce (Cdiscount) (199) - 22 (221) Latam Retail (1 018) - 532 (1 550) dont GPA (200) - 1 775 (1 975) dont Éxito (423) + 1 060 638 dont Segisor (389) + 204 (185) Latam Electronics 563 - 563 - Total (3 378) - 675 (4 053) Dette financière nette Groupe 2019 En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 DFN Groupe au 1er janvier (4 069) (3 378) Cash-flow libre18 2 104 1 786 Frais financiers (dont intérêts au titre des contrats de location) (629) (617) Dividendes versés aux actionnaires et porteurs de TSSDI (491) (299) Rachats d’actions et transactions

avec les intérêts ne donnant pas le contrôle 129 (1 011) Autres investissements financiers 61 (240) Remboursement des passifs de loyers (617) (713) Autres éléments non cash (493) (83) Activités destinées à la vente classées en IFRS 5 628 503 DFN Groupe au 31 décembre (3 378) (4 053)

Dette financière nette France 2019 En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 DFN France au 1er janvier (3 703) (2 724) Cash-flow libre19 + produits net des plans de cession

et Rocade 1 066 1 057 Frais financiers (hors intérêts au titre des contrats de location) (133) (161) Dividendes versés aux actionnaires

et porteurs de TSSDI (400) (211) Rachats d’actions et transactions

avec les intérêts ne donnant pas le contrôle (97) (90) Augmentation de capital de GreenYellow 149 - Autres investissements financiers

(hors plan de cession et Rocade) 69 (439)20 Autres éléments non cash (459) (20)21 dont frais financiers non cash (11) (6) Activités destinées à la vente classées en IFRS 5 585 503 Segisor 200 (198) Variation de DFN 980 441 DFN France au 31 décembre (2 724) (2 282)

Résultats 201922 En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 Chiffre d’affaires 34 329 34 645 EBITDA 2 669 2 640 Résultat Opérationnel Courant (ROC) 1 364 1 292 ROC et résultat des entreprises mises

en équivalence 1 424 1 338 Autres produits et charges opérationnels (402) (719) Résultat opérationnel 962 574 Coût de l’endettement financier net (320) (356) Autres produits et charges financiers (356) (394) Charge d’impôt (188) (137) Quote-part de résultats des sociétés associées

et co-entreprises 60 46 Résultat net des activités poursuivies

part du Groupe (60) (384) Résultat net activités abandonnées

part du Groupe (57) (1 048) Résultat Net, Part du Groupe (RNPG) (117) (1 432) Résultat net normalisé

part du Groupe 327 212

Résultat net normalisé En M€, post IFRS 16 2018

retraité Éléments

de normalisation 2018

normalisé 2019 Éléments

de normalisation 2019

normalisé Résultat Opérationnel Courant 1 364 0 1 364 1 292 0 1 292 Autres produits et charges opérationnels (402) 402 0 (719) 719 0 Résultat opérationnel 962 402 1 364 574 719 1 292 Coût de l'endettement

financier net (320) 0 (320) (356) 0 (356) Autres produits et charges financiers23 (356) 47 (310) (394) 34 (360) Charge d'impôt24 (188) (13) (201) (137) (116) (253) Quote-part de résultat

des entreprises associées 60 0 60 46 0 46 Résultat net

des activités poursuivies 159 436 594 (268) 637 369 xx xx xx xx dont intérêts minoritaires25 218 49 267 116 41 157 dont Part du Groupe (60) 387 327 (384) 596 212 Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits

et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23. Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés actions

(par exemple les instruments de Total Return Swap et Forward portant sur les titres GPA) et les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens.

Bilan 2019 simplifié En M€, post IFRS 16 2018 retraité 2019 Actifs non courants 24 197 22 524 Actifs courants 18 450 12 320 Total actifs 42 647 34 844 Capitaux propres 11 709 8 291 Passifs financiers non courants 6 782 8 100 Autres passifs non courants 5 602 5 560 Passifs courants 18 554 12 892 Total capitaux propres et passifs 42 647 34 844

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI – Tél : + 33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr ou + 33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr CONTACTS PRESSE Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - + 33 (0)6 26 27 37 05 ou + 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS – Tel : +33 (0)6 11 59 23 26 - kallouis@image7.fr

Flore LARGER – Tel : + 33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation

ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas

et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite,

n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document.

Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes

les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.





1 Donnée post-IFRS16. En vision pré-IFRS 16, le ROC France de la distribution est en hausse de +5 %, soit une amélioration de la rentabilité

de + 0,2 pt

2 Cash-flow libres hors plan de cession et plan Rocade, avant dividendes versés aux actionnaires de la société mère et aux porteurs de TSSDI, avant frais financiers, et y compris loyers (remboursement des passifs de loyers et intérêts au titre des contrats de location). 380 M€ en vision pré-IFRS16.

3 Donnée publiée par la filiale

4 Source : Nielsen



Note : Les comptes 2018 et 2019 sont présentés conformément à la norme comptable IFRS 16 « contrats de location » le Groupe ayant choisi d’appliquer la méthode de transition « rétrospective complète ». Par ailleurs, les comptes 2018 ont été retraités de Leader Price, l’activité

ayant été classée en activité abandonnée, conformément à la norme IFRS 5.











5 Variation à taux de change constant



6 La variation du chiffre d’affaires est présentée en organique hors essence et calendaire



7 Chiffre publié par la filiale



8 E-commerce alimentaire = E-commerce France hors Cdiscount



9 Donnée sur les deux derniers mois de 2019



10 Données de février et mars 2020



11 Cession pour une valeur d’entreprise de 735 M€ incluant un complément de prix de 35 M€ versé en cas de respect d’indicateurs opérationnels durant une période de transition



12 Hors essence et calendaire



13 Donnée publiée par la filiale



14 Définition donnée en page 12



15 Le BNPA normalisé dilué intègre l’effet de dilution lié à la distribution des titres subordonnés TSSDI



16 Périmètre holding du Groupe Casino, incluant notamment les activités françaises et les holdings détenues à 100 %



17 Variation organique hors essence et calendaire



18 Des activités poursuivies, avant dividendes versés aux actionnaires de la société mère et aux porteurs de TSSDI, et avant frais financiers



19 Avant dividendes versés aux actionnaires de la société mère et aux porteurs de TSSDI, avant frais financiers, et y compris loyers i.e. remboursement des passifs de loyers et intérêts au titre des contrats de location



20 Inclut principalement - 193 M€ de compte séquestre dédié au remboursement de l’échéance obligataire de mars 2020 (impact neutre sur la DFN avec une compensation en « autres éléments non cash ») et - 109 M€ de dénouement du forward GPA



21 Inclut principalement le compte courant avec Leader Price et le compte séquestre dédié au remboursement de l’échéance obligataire de mars 2020.



22 Les comptes 2018 et 2019 sont présentés conformément à la norme comptable IFRS 16 « contrats de location » le Groupe ayant choisi d’appliquer la méthode de transition « rétrospective complète ». Via Varejo dont la cession a été finalisée le 14 juin 2019, est présentée en activité abandonnée

en 2018 et du 1er janvier au 30 juin 2019 conformément à la norme IFRS 5. Compte tenu de la décision prise en 2019 de céder Leader Price, cette activité est présentée en activité abandonnée en 2019 conformément à la norme IFRS 5. Les comptes 2018 ont été retraités permettant leurs comparabilités aux comptes 2019.



23 Sont retraités des autres produits et charges financiers, principalement les effets d'actualisation monétaire des passifs fiscaux, ainsi que les variations de juste valeur des Total Return Swaps portant sur les actions GPA et du forward GPA



24 Sont retraités de la charge d'impôt, les effets d’impôt correspondants aux éléments retraités ci-dessus, ainsi que les produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements



25 Sont retraités des intérêts ne donnant pas le contrôle les montants associés aux éléments retraités ci-dessus



Pièce jointe 20200326 - CP - Résultats Annuels 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CASINO GUICHARD-PERRACHON 09:24 CASINO : baisse de 35% du résultat net normalisé en 2019 CF 09:04 BOURSE DE PARIS : Relance et doutes aux Etats-Unis 08:36 CORONAVIRUS : le fil des actus positives 08:34 GROUPE CASINO : Mise à disposition de la présentation des résultats 2019 GL 08:32 CASINO GUICHARD PERRACHON : suspend les objectifs de son plan 2019-2021 en raiso.. DJ 08:12 GROUPE CASINO : Résultats Annuels 2019 GL 07:56 EN DIRECT DES MARCHES : Ipsen, Legrand, ADP, Lagardère, Edenred, Valneva, Eur.. 25/03 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 26 mars 2020 AO 25/03 Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 26 mars 2020 AO 25/03 Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS RE Recommandations des analystes sur CASINO GUICHARD-PERRACHON 16/03 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air Liquide, Casino, Carrefour, Safran, Teleperforman.. 12/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air Liquide, Casino, Iliad, M6, Safran, Sanofi, World.. 30/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air France, bioMérieux, Casino, Ingenico, Worldline, ..

Données financières (EUR) CA 2019 35 943 M EBIT 2019 1 238 M Résultat net 2019 85,0 M Dette 2019 4 092 M Rendement 2019 2,27% PER 2019 104x PER 2020 82,0x VE / CA2019 0,22x VE / CA2020 0,20x Capitalisation 3 704 M Graphique CASINO GUICHARD-PERRACHON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CASINO GUICHARD-PERRACHON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 37,61 € Dernier Cours de Cloture 34,43 € Ecart / Objectif Haut 48,1% Ecart / Objectif Moyen 9,24% Ecart / Objectif Bas -36,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Charles Henri Naouri Chairman & Chief Executive Officer Julien Lagubeau Chief Operating Officer David Lubek Chef Financial Officer Julia Perroni Deputy Director-Finance Gilles Pinoncély Non-Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CASINO GUICHARD-PERRACHON -17.43% 4 014 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 0.06% 27 319 TESCO PLC -13.21% 25 434 AHOLD DELHAIZE N.V. -9.49% 23 660 SYSCO CORPORATION -54.43% 23 213 KROGER 4.00% 22 017