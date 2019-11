Groupe Casino : Signature d'une nouvelle ligne de crédit

Signature d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2Md€ dans le cadre du plan de refinancement

Paris, le 19 novembre 2019,

Suite au communiqué publié le 7 novembre dernier, Casino annonce avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2Md€ et de maturité octobre 2023, dans le cadre du plan de refinancement présenté le 22 octobre.

Vingt-et-une banques françaises et internationales participent à cette ligne :

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Paris Ile de France, Crédit Lyonnais, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, Natixis et Société Générale ont agi comme teneurs de livres et arrangeurs

Bank of America Merrill Lynch, Bradesco, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, Goldman Sachs, ING, Itau BBA, La Banque Postale, MUFG, Natwest, Rabobank et Santander ont agi comme arrangeurs

Cette ligne sera utilisable par Casino, Casino Finance et Monoprix. Elle inclut des clauses de changement de contrôle similaires aux clauses de la documentation actuelle.

Cette ligne comporte deux covenants financiers, qui seront testés trimestriellement (et pour la première fois au 31 mars 2020) au périmètre France Retail et E-commerce :

Un ratio de dette brute ajustée 1 sur EBITDA dont le niveau varie en fonction des périodes 2

sur EBITDA dont le niveau varie en fonction des périodes Un ratio d’EBITDA / frais financiers > 2,25x

Les lignes syndiquées existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021 et 2022, d’un montant actuel de 2,25Md€, seront réduites à hauteur des montants étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant résiduel sera de 0,3Md€3 et les conditions de ces lignes seront inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de Monoprix, d’un montant total de 0,64Md€ seront remboursées intégralement et annulées.

La mise en place de cette ligne permet au Groupe d’améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années.

Cette nouvelle ligne sera utilisable à partir de la réalisation définitive des opérations de financement (prêt à terme et obligation high yield sécurisée), attendue mercredi 20 novembre.





Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la Société ou de tout membre de son groupe et le développement des secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes ultérieures.

Les déclarations prospectives et les informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration ou information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par la loi.

1 Dette brute moins produits de cession placés sur un compte séquestre.







2 7,75x à fin mars 2020, 7,50x à fin juin 2020, 7,25x à fin septembre 2020, 5,75x à fin décembre 2020, 6,50x à fin mars 2021, 6,00x à fin juin et fin septembre 2021, 4,75x à partir de fin décembre 2021.







3 198M€ pour la ligne syndiquée Casino de maturité février 2021, 25M$ pour la ligne syndiquée Casino de maturité juillet 2022 et 111M€ pour la ligne syndiquée Monoprix de maturité juillet 2021.







