Groupe Casino : Signature de promesses unilatérales d'achat en vue de la cession de 2 hypermarchés Géant et 2 Leader Price

Signature de promesses unilatérales d'achat en vue de la cession de 2 hypermarchés Géant et 2 Leader Price

Paris, le 12 avril 2019,

Le groupe Casino annonce avoir conclu de nouvelles promesses unilatérales d'achat concernant 4 magasins structurellement déficitaires.

Ces promesses représentent un montant total de 24 millions d'euros et portent sur :

L'hypermarché de Carcassonne Cité 2 (11), en vue de la cession du fonds de commerce et des murs à un adhérent Leclerc ;

L'hypermarché de Château d'Olonne (85), en vue de la cession du fonds de commerce à un professionnel expérimenté dans le secteur de la grande distribution, qui a pour projet de l'exploiter sous enseigne U, et des murs à un investisseur privé ;

2 Leader Price, en vue de leur cession à Lidl.

Ces magasins ont représenté en 2018, un CA HT de 42 millions d'euros pour une perte de Résultat Opérationnel Courant de -1,5 millions d'euros.

Les accords signés prévoient la poursuite des contrats de travail des collaborateurs de ces magasins, conformément aux règles légales.

La réalisation des cessions est attendue au 3ème trimestre 2019, sous réserve de la consultation préalable des instances représentatives du personnel, qui ont été informées ce jeudi 11 avril, et de la réalisation des conditions suspensives usuelles.

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17

rgaggioli@groupe-casino.fr

ou

+33 (0)1 53 65 24 17

IR_Casino@groupe-casino.fr

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino - Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05

ou

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS - Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr

Grégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme

une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes.

De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement.

Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport

à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.

Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Groupe Casino via Globenewswire