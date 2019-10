LDC va racheter la société Luché Tradition Volailles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe LDC a annoncé la signature d'un accord avec le Groupe Casino en vue de l'acquisition du site de fabrication Luché Tradition Volailles. Il s'agit d'un outil industriel spécialisé dans le conditionnement de volailles et la fabrication de produits élaborés crus en ultra-frais à base de volaille. "Avec cette acquisition LDC accroit surtout ca capacité de production de produits élaborés de volaille", souligne Oddo BHF, qui précise qu'il s'agit d‘une petite acquisition avec un prix payé entre 10 et 15 millions d'euros.Ce site, basé à Luché dans la Sarthe, compte 131 salariés et a réalisé 39 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et commercialisé 7 700 tonnes de produits.Le projet prévoit la reprise de l'intégralité des équipes en place et des activités existantes. Progressivement, les activités évolueront vers la fabrication de produits élaborés crus de volaille destinés à la GMS et la Restauration Hors Domicile (RHD), "un canal de distribution dynamique, porté par une demande" 100% origine France"", souligne Oddo BHF.Le bureau d'analyses souligne en effet que la RHD représente 25% des ventes du groupe. Il y enregistre par ailleurs une croissance de plus de 10%.LDC investira trois à quatre millions d'euros pour assurer la réussite de ce projet, qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie volontaire de reconquête du marché des importations de volaille menée par le groupe, principalement orientées RHD."LDC a annoncé récemment son ambition d'augmenter sa production à plus de 400 000 poulets par semaine à horizon 2022 notamment grâce à son futur site de production à Châteaulin en cours de construction", souligne le broker.In fine, Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 122 euros Le bureau d'études reste relativement prudent sur le titre à court terme.