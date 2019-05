La maison-mère de Casino se place sous sauvegarde pour restructurer sa dette

(Actualisation: éléments de contexte, possible évolution de la structure du groupe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La holding du distributeur Casino, Rallye, a annoncé jeudi s'être placée sous procédure de sauvegarde pour redresser sa situation financière à l'abri des "attaques spéculatives" dont elle se dit victime.

La procédure de sauvegarde concerne Rallye, ses sociétés mères Foncière Euris, Finatis et Euris, ainsi que ses filiales Cobivia et HMB, mais pas les filiales opérationnelles du groupe contrôlé par Jean-Charles Naouri, Casino et Go Sport.

Le Tribunal de commerce de Paris a nommé deux administrateurs judiciaires, Hélène Bourbouloux et Frédéric Abitbol, pour la durée de la sauvegarde, qui offrira un répit de six mois au groupe pour restructurer sa dette.

"Dans un contexte persistant d'attaques spéculatives et massives dont les titres du groupe font l'objet, les sociétés en sauvegarde entendent assurer dans le cadre de ces procédures l'intégrité du groupe et consolider leur situation financière dans un environnement stabilisé", a déclaré la holding dans un communiqué publié jeudi soir.

Fin 2018, la dette financière nette de Rallye était de 2,9 milliards d'euros, celle de Foncière Euris de 180 millions d'euros, celle de Finatis de 104 millions d'euros et celle d'Euris de 112 millions d'euros, poursuit le communiqué.

Forte pression du marché

A la tête de 51,7% de Casino, Rallye a rappelé qu'une partie de son endettement faisait l'objet de garanties sous forme d'actions Casino, et que sa situation était donc liée à l'évolution du cours de Bourse de sa filiale, qui a perdu 37% de sa valeur depuis le 1er mars en raison de résultats décevants.

Mercredi, le cours de Rallye a touché un nouveau plus bas historique en séance, à 7,47 euros, emporté par de nouvelles inquiétudes sur le niveau de son endettement et par la baisse de l'action Casino. Cette dernière a été suspendue à la demande de la société jeudi, alors qu'elle chutait de 6,4%. Les échanges sur les titres Rallye, Finatis et Foncière Euris n'ont pas été rendus possibles jeudi, la cotation de ces trois actions étant également suspendue.

Casino a réagi dans la soirée en affirmant que la procédure de sauvegarde n'affecterait pas ses activités, ni l'exécution de son plan stratégique. Le groupe prévoit de tenir une conférence téléphonique pour commenter cette annonce vendredi à 8h00.

La cotation de l'ensemble des titres émis par les sociétés concernées reprendra le 24 mai à l'ouverture du marché, ont indiqué Rallye et Casino.

Possible évolution de la structure capitalistique

Pour répondre aux interrogations des investisseurs, le PDG et actionnaire de contrôle de Casino, Jean-Charles Naouri, étudie le scénario d'une fusion puis d'un retrait de la cote des sociétés Rallye, Foncière Euris et Finatis, avait indiqué plus tôt dans la journée une source proche du dossier à l'agence Agefi-Dow Jones.

Contacté, un porte-parole de Casino n'a pas souhaité apporter de commentaire.

La mise en œuvre d'une telle opération ne serait pas surprenante. Dans une interview accordée en octobre au Financial Times, Jean-Charles Naouri avait déclaré avoir "bien entendu" les remarques des investisseurs relatives à la complexité de la structure actionnariale reliant Euris à Casino. "Nous pourrions facilement fusionner toutes les différentes structures", avait alors ajouté le dirigeant, laissant "la porte ouverte" à toute solution susceptible de simplifier l'organigramme.

