La valeur du jour à Paris - CASINO : bonne performance commerciale en France en août

Casino ne bénéficie guère d’une double actualité, son titre ne progressant que de 0,67% à 31,64 euros pendant que celui de son concurrent Carrefour gagne 0,80% à 15,68 euros. Vendredi soir après la clôture, Casino a présenté ses performances commerciales lors des quatre dernières semaines au 19 août à l’occasion de la publication d’une présentation amendée des résultats du premier semestre 2018. Sur la période considérée, son chiffre d’affaires en France a progressé de 3,3% en données comparables et hors essence.Sur la période considérée, son chiffre d'affaires en France a progressé de 3,3% en données comparables et hors essence. La croissance du distributeur a donc accéléré, ses revenus ayant augmenté de 1,5% en comparable au premier trimestre, dont 1,3% au premier trimestre et 1,8% au deuxième trimestre.La croissance sur quatre semaines au 19 août a été tirée par Franprix (+5,1%), les hypermarchés (+4,4%) et les magasins de proximité (+3,8%). Leader Price affiche une activité en hausse de 3%, Monoprix de 2,8% et les supermarchés de 1,2%.A l'exception des supermarchés, tous les formats ont connu une accélération de leur croissance par rapport au deuxième trimestre. Sur cette dernière période, Franprix a affiché une croissance de 1,3%, les hypermarchés de 2,8%, les magasins de proximité de 0,2%, Leader Price 2,2%, Monoprix de 2,1% et les supermarchés de 1,4%.L'autre information de Casino a trait à sa filiale brésilienne : le groupe Pão de Açùcar (GPA). Dans une interview aux Echos, son directeur Peter Estermann a réaffirmé sa volonté de céder Via Varejo, qui distribue de l'électronique et de l'électroménager. Une telle opération avait été annoncé fin 2016. "On est concentré sur cette vente, et elle va se faire... Le non-alimentaire n'est pas au coeur de notre activité", a-t-il rappelé. Peter Estermann a précisé que GPA ne discute pas avec Amazon concernant Via Varejo.