Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON 5.53% 37.79 -1.46% FONCIÈRE EURIS 1.85% 11 -63.33% RALLYE 14.30% 4.715 -54.22%

Casino vise deux milliards d'euros de cessions d’actifs supplémentaires en France. Une deuxième phase du plan de cession, qui suscite l’enthousiasme des investisseurs à la Bourse de Paris, où le titre grimpe de 4,02% à 37,25 euros et signe la plus forte hausse du SBF 120. Le distributeur cherche à retrouver leur confiance en accélérant son désendettement. Sa maison-mère, Rallye, bondit de son côté de 12% à 4,62 euros, en tête du SRD." Dans ce cadre, et au vu de l'avance constatée sur la première phase du plan de cession, la revue détaillée des actifs en France a été achevée. Le conseil d'administration a validé l'arbitrage des actifs dont la cession serait source de création de valeur ", a indiqué le distributeur.Il en résulte ainsi l'identification de nouvelles cessions d'actifs, pour un montant cible de 2 milliards d'euros, d'ici la fin du premier trimestre 2021.Une deuxième phase du plan, qui vient s'ajouter à la première phase déjà avancée : 2,5 milliards d'euros à réaliser d'ici le premier trimestre 2020, dont 2,1 milliards d'euros signés ce jour.Casino indique qu'il disposera ainsi, en France, d'un ensemble d'activités adaptées aux nouveaux besoins des consommateurs et bénéficiant de synergies accentuées par la cohérence de leur positionnement." Par rapport aux programmes antérieurs, Casino a abandonné semble-t-il le principe de se limiter à des actifs non directement nécessaires à l'exploitation, ce qui devrait impliquer des réductions de périmètre ", a souligné Invest Securities.En parallèle, dans le cadre du projet de simplification de la structure du groupe en Amérique Latine, Casino a annoncé plus tôt, avoir approuvé une modification de son offre d'acquisition de la participation détenue indirectement par Exito dans GPA par l'intermédiaire de la société Segisor.L'offre modifiée comprend un prix par action GPA amélioré à 113 reais brésiliens et une clause d'alignement partiel du prix (égal à 80% de l'écart de prix) portant sur les 49,8 millions d'actions GPA que Casino acquerrait indirectement auprès d'Éxito, en cas de cession de tout ou partie de ces actions au-delà de 113 reais brésiliens par action dans les 15 mois." Ces aménagements viennent-ils accréditer la thèse suivant laquelle Casino, à l'issue de cette fusion simplificatrice de GPA et Exito, pourrait mobiliser l'ensemble de ses actifs latam? ", s'interroge Invest Securities.Selon ce dernier, c'est une possibilité qui participe à l'attrait que l'action Casino exerce actuellement sur les investisseurs, malgré des résultats semestriels qui ne militent pas en faveur du dossier.