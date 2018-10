Le brésilien GPA (Casino) parie sur les magasins de gros

Le groupe parie sur ses magasins de commerce de gros Assai et ses épiceries locales Compre Bem, et va aussi supprimer d'autres marques, a-t-il déclaré à l'occasion de la présentation de ses comptes du troisième trimestre.

GPA compte ainsi ouvrir 12 nouveaux Compre Bem, 23 supermarchés Mercado Extra et 11 Assai d'ici la fin de l'année. Il va aussi achever la rénovation de trois de ses magasins haut de gamme Pao de Acucar.

GPA envisage aussi de supprimer ses enseignes de taille moyenne Hiper et Extra Super en les convertissant à d'autres formats.

Les investissements nécessaires à ces ouvertures de magasins pèseront sur les marges à court terme, mais cet impact a déjà été pris en compte dans les prévisions 2018, a précisé le groupe.

Pour le troisième trimestre, GPA a annoncé une progression significative de ses marges et de ses bénéfices, comme prévu, notamment grâce à l'inflation des prix alimentaires.

GPA a par ailleurs réaffirmé que la division de produits électroniques Via Varejo était toujours en vente et que le processus devrait évoluer après le second tour de l'élection présidentielle au Brésil, dimanche.

(Gabriela Mello et Gram Slattery, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Marc Angrand)