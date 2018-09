Les investisseurs reprennent goût aux actifs risqués

À Paris, le CAC 40 a pris 0,46% à 5.352,57 points. Le Footsie britannique a gagné 0,31% et le Dax allemand a progressé de 0,57%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,33%, le FTSEurofirst 300 0,41% et le Stoxx 600 0,35%.

Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,15% et le CAC 40 1,91%.

Les Etats-Unis ont déclaré jeudi avoir invité la Chine à reprendre les discussions sur le commerce, ce qui a éloigné pour un temps la menace de nouvelles taxes douanières, mais les investisseurs restent prudents face aux positions fermes affichées des deux côtés.

La Chine a ainsi indiqué vendredi, par le biais du journal China Daily, qu'elle ne se plierait pas aux exigences des Etats-Unis dans ce dossier.

Du côté des émergents, l'embellie est favorisée par le rebond de la livre turque au lendemain de la décision de la banque centrale turque de relever significativement ses taux d'intérêt. Les Bourses émergentes accueillent favorablement cette décision, leur indice MSCI progressant de près de 1%.

VALEURS

En Bourse en Europe, la détente sur le front commercial a profité aux secteurs des ressources de base (+0,98%) et de l'automobile (+1,24%). A Paris, Valeo (4,62%) et Renault (2,86%) signent les deux plus fortes hausses du CAC 40.

Le compartiment des hautes technologies a pris 0,72% dans le sillage du rebond d'Apple (+2,31%) et de la hausse du secteur jeudi à Wall Street.

La progression la plus spectaculaire du Stoxx 600 revient à Investec (8,36%) après l'annonce par le groupe financier britannique de la scission de ses activités de gestion d'actifs.

Juste derrière, Casino a pris 6,82% après des propos prêtés à son PDG auprès d'analystes jugés rassurants par les investisseurs.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les trois grands indices de Wall Street évoluent en hausse modérée.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les investisseurs américains ont pris connaissance d'indicateurs globalement satisfaisants, à l'exception des ventes au détail, qui ont connu leur plus faible hausse en six mois au mois d'août aux Etats-Unis.

Les chiffres de la production industrielle et des stocks des entreprises sont en revanche positifs, tout comme les résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, qui montrent une nette amélioration du moral des ménages américains.

TAUX

Le regain de confiance des investisseurs, moins enclins à privilégier des actifs refuge comme les obligations d'Etat, favorise une hausse des rendements obligataires.

Le taux des Treasuries à 10 ans a ainsi pris jusqu'à plus de trois points de base pour toucher à nouveau brièvement la barre symbolique de 3%. Son équivalent allemand a suivi le mouvement pour repasser au-dessus de 0,44%..

CHANGES

Comme souvent, le dollar accompagne la hausse des taux. Il profite également des bons indicateurs du jour et prend 0,3% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui repasse sous 1,17 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole remontent après les prises de bénéfice de jeudi et se dirigent vers une progression sur l'ensemble de la semaine.

(Édité par Juliette Rouillon)

par Patrick Vignal