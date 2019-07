Où l'on reparle d'union entre Carrefour et Casino

Les difficultés financières éprouvées par les entreprises faîtières du groupe Casino ont remis au goût du jour l'hypothèse d'un adossement à un autre acteur du secteur, dans un contexte plus large de consolidation de la grande distribution que certains spécialistes jugent inéluctable. Avec une valeur de marché de 3,5 milliards d'euros, moins qu'une amende infligée à Facebook pour avoir utilisé sans vergogne les données de ses utilisateurs, Casino est devenu un petit poucet du secteur.Il y a quelques mois, Carrefour avait tenté une approche qui s'était mal terminée . Mais ce scénario fait toujours vibrer quelques bons connaisseurs du secteur, à commencer par les analystes de Barclays James Anstead, Nicolas Champ et Eric He, qui ont produit un "what if" (que se passerait-il si ?) sur un rapprochement entre les deux mal-aimés du moment. "Une telle combinaison semble potentiellement intéressante car la nouvelle entité serait un leader en France et au Brésil et serait en mesure de bénéficier de synergies importantes", écrit le trio.