PRESSE: L'AMF reproche à Casino la déconsolidation de Mercialys dans l'affaire Muddy Waters

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) reproche à Casino la méthode utilisée pour consolider sa filiale Mercialys en 2013, dans le cadre de son enquête sur le conflit entre le distributeur et le fonds d'investissement activiste Muddy Waters, rapporte jeudi le journal Les Echos.

Selon les informations du quotidien économique, l'AMF met en cause Casino pour des défauts dans sa communication financière. Plus précisément, la direction des enquêtes du gendarme boursier s'intéresserait de près à Mercialys, la foncière que détenait Casino à hauteur de plus de 50% de son capital en 2012.

L'année suivante, quand le distributeur a abaissé sa participation à 40% du capital de Mercialys, il a cessé de consolider cette filiale par "intégration globale", pour la "mettre en équivalence". C'est ce changement de méthode qui interpelle l'AMF, car Casino a sorti la dette de Mercialys de son bilan.

"Toute la question est de savoir si le groupe exerçait ou non à l'époque un 'contrôle de fait' sur sa filiale", précise le journal Les Echos. Si c'est le cas, cette déconsolidation n'aurait pas dû avoir lieu.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Casino a indiqué que le groupe "ne commente pas les procédures en cours".

Après trois ans d'investigations, et comme le veut la procédure, l'AMF semble toutefois bien avoir adressé ses reproches aux deux parties. Au début du mois de juin, le journal Le Monde rapportait que l'AMF avait adressé le 15 avril dernier une lettre circonstanciée dans laquelle elle reprochait à l'investisseur activiste plusieurs manquements. L'envoi de cette lettre avait été confirmé à L'Agefi par une source proche de Muddy Waters, qui ne fait pas de commentaire dans l'immédiat.

L'AMF reproche notamment au vendeur à découvert américain d'avoir tardé à déclarer des franchissements de seuils sur ses positions de vente à découvert. Surtout, "Muddy Waters pourrait avoir effectué une manipulation de cours des titres Rallye et Casino", indiquait Le Monde en citant la lettre. Selon les enquêteurs, la note de recherche publiée par Muddy Waters sur Casino, qui avait provoqué la chute du cours de Bourse du distributeur, appuyait sur des hypothèses pessimistes sans les expliciter, avec un ton "polémique et orienté" et certains chiffres "approximatifs".

Muddy Waters ayant débouclé une large partie de ses positions "short" juste après la publication de son premier rapport, l'AMF juge que le fonds visait à "créer un effet de panique permettant d'impacter le cours de façon maximale", ce qui montre que ce texte était "biaisé ou manifestement influencé par un intérêt significatif", indiquait la lettre citée par Le Monde.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: hhttps://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/lautorite-des-marches-reproche-certains-manquements-a-casino-1032701

Agefi-Dow Jones The financial newswire