04/04/2019 | 13:19

Société Générale a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er avril, le seuil de 5% du capital de Vivendi et détenir 5,17% du capital et 4,87% des droits de vote du groupe de communication et de divertissement.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vivendi sur le marché, dans le cadre des activités de négociation.



