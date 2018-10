Casino : BarCap attend 'des performances mitigées en France'

10/10/2018 | 11:14

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'sous-pondérer' et son objectif de cours de 30 euros, avant le point d'activité du distributeur alimentaire du troisième trimestre, pour lequel le broker attend 'des performances mitigées en France'.



'Nous pensons qu'elles ont bénéficié d'un environnement positif en juillet et août (impact de la Coupe du Monde, bonnes conditions météo, inflation positive pour les produits frais), mais les tendances de consommation ont apparemment faibli en septembre', juge-t-il.



Aussi, la croissance des ventes en comparable (hors effets calendaires et carburant) a selon lui accéléré séquentiellement chez Franprix (+2,4%), les supermarchés (+2%) et Monoprix (+1,7%), mais décéléré chez les hypermarchés Géant Casino (+1%) et Leader Price (-1,4%).



