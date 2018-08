Casino : Credit suisse toujours inquiet du bilan

29/08/2018 | 10:52

Tout en restant neutre sur le dossier Casino, Credit suisse a réduit ce matin son objectif de cours sur le titre du distributeur français de 25%, à 31,65 euros. Soit peu ou prou son cours actuel sur le marché.



L'endettement déjà élevé des activités françaises du groupe continue d'augmenter, s'inquiètent les spécialistes. Et si l'EBITDA s'améliore depuis 2014, c'est probablement pour partie en raison de la cession de participations de contrôle dans des magasins déficitaires.



Le risque est que les contraintes sur la génération de cash de Casino le contraignent à réduire son dividende, principal revenu du holding Rallye. Ce dernier doit refinancer une lourde dette - et pour l'heure, il y parvient -, 'mais le risque de liquidité augmente'.



Autre élément négatif : les pertes que continue d'afficher la filiale d'e-commerce non alimentaire Cnova.





