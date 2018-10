Cassiopea conclut un contrat de crédit avec Cosmo Pharmaceuticals

Zurich (awp) - Cassiopea annonce que son principal actionnaire, Cosmo Pharmaceuticals, a accordé une ligne de crédit non garantie de 10 millions d'euros (11,4 millions de francs suisses) afin de financer la croissance du laboratoire transalpin et son expansion.

Ce contrat de crédit, pouvant être porté à 20 millions d'euros (22,8 millions de francs suisses), va permettre à la société cotée sur SIX d'augmenter sa trésorerie pour continuer à investir, selon le communiqué paru jeudi.

Diana Harbort, directrice générale de Cassiopea, a commenté: "Pour le moment, il est préférable de conclure un contrat de crédit avec notre plus grand investisseur au lieu de poursuivre une augmentation de capital. Le financement de Cosmo Pharmaceuticals est une marque de confiance et nous croyons que c'est le moyen le plus attrayant financièrement pour avancer."

Le laboratoire indique aussi préparer la demande d'homologation du nouveau médicament (NDA) pour le Winlevi (contre l'acné) qui sera déposée au premier trimestre 2019.

