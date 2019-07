Cassiopea réduit sa perte au 1er semestre

Données financières (EUR) CA 2019 0,25 M EBIT 2019 -19,4 M Résultat net 2019 -19,8 M Dette 2019 19,0 M Rendement 2019 - PER 2019 -18,3x PER 2020 -14,5x VE / CA2019 1 663x VE / CA2020 6,05x Capitalisation 397 M Graphique CASSIOPEA SPA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CASSIOPEA SPA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 75,65 € Dernier Cours de Cloture 39,69 € Ecart / Objectif Haut 131% Ecart / Objectif Moyen 90,6% Ecart / Objectif Bas 55,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Diana Harbort Chief Executive Officer & Executive Director Jan Egbert de Vries Non-Executive Chairman Marco Pasero Chief Operating Officer Hans Christoph Tanner CFO, Head-Investor & Media Relations Luigi Moro Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CASSIOPEA SPA 20.22% 447 GILEAD SCIENCES 6.99% 84 164 VERTEX PHARMACEUTICALS 6.90% 45 080 REGENERON PHARMACEUTICALS -19.83% 31 857 SAREPTA THERAPEUTICS INC 40.43% 11 437 GENMAB 14.24% 11 148