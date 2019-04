Cassiopea revendique une victoire d'étape contre l'alopécie masculine

Zurich (awp) - Le laboratoire dermatologique transalpin Cassiopea revendique un ralentissement, voire une inversion de l'accélération de la chute de cheveux chez des sujets masculins de 18 à 55 ans suite à l'application sur douze mois de sa solution anti-androgène Breezula (clascoterone).

L'étude de phase II, menée sur plus de 400 patients en Allemagne, a par ailleurs mis en exergue une efficacité plus marquée du dosage le plus élevé observé, souligne un communiqué publié mardi. Les recherches se concentraient sur les critères d'efficacité et le profil de risque du Breezula, contre l'alopécie androgénétique légère à modéré dans les régions des tempes et du vertex.

Cassiopea n'a pas constaté de différences significatives entre le Breezula et le placebo en termes d'effets secondaire ou de réaction épidermique, même après douze mois d'application biquotidienne.

jh/al