CAST - Chiffre d'affaires T3 stable sur 9 mois - Effet de base défavorable sur le trimestre

Chiffre d'affaires en M€ 2019 2018 Variation % TCC* T1 6,87 7,73 -0,86 -11,2% T2 11,96 7,84 +4,12 +52,5% T3 7,08 10,71 -3,62 -33,8% Total 25,92 26,28 -0,36 -1,4%

* Taux de change courant

Paris, le 4 novembre 2019

Les 9 premiers mois sont stables par rapport aux 9 premiers mois 2018, et en retrait de 34% sur le trimestre, en raison d'un effet de base défavorable (transaction de plusieurs millions avec un grand intégrateur indien enregistrée sur le T3 2018), et au focus du management sur la construction d'un S2 dans son ensemble, sans étape intermédiaire.

De nouvelles références importantes ont été enregistrées avec de petites transactions mais relativement nombreuses, parmi lesquelles la banque SANTANDER, le géant logistique Hapag en Allemagne, ICICI, 2ème banque indienne, et aussi plusieurs « due diligence » dans le cadre d'opérations de M&A avec de très grandes firmes de Private Equity américaines.

Sur le plan des partenariats, CAST a été intégré dans le « IBM Garage for Cloud », ensemble de méthodes et outils pour faciliter et accélérer la migration vers le Cloud des systèmes d'information des grandes entreprises.

Les trois domaines d'application les plus porteurs restent :

la visibilité et l'objectivité managériale (communication, support à la décision, réduction des coûts, optimisation des organisations IT…) ; l'amélioration continue de la qualité des logiciels et prévention des risques; la modernisation des systèmes existants dans une optique d'agilité et/ou de migration vers les Clouds publics et privés.

Le portefeuille de transactions en cours de négociation est important et bien diversifié, et l'objectif reste de réaliser une croissance d'environ 20% sur l'année.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires annuel le 3 février 2020 après bourse

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

