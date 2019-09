CAST : nette réduction des pertes semestrielles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cast a essuyé au premier semestre une perte nette de 3,8 millions d'euros contre une perte de 5,7 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel a suivi la même tendance, s'élevant à -3,4 millions d'euros contre -5,7 millions d'euros en 2018. "La réduction significative des pertes semestrielles reflète la nette progression des ventes alors même que l'entreprise poursuit son plan d'investissement de façon agressive", a commenté le spécialiste de la Software Intelligence. Le chiffre d'affaires a bondi de 20,5 % à 18,8 millions d'euros."Le second semestre traditionnellement beaucoup plus élevé que le premier, et le portefeuille d'affaires riche et bien équilibré permettent de confirmer une croissance à deux chiffres sur l'année et une reconstruction progressive de la marge, au fur et à mesure de l'impact positif des investissements des trois dernières années" a expliqué Cast.Au 30 juin 2019, la trésorerie disponible était de 2,3 millions d'euros , et le poste des créances clients, pour l'essentiel, de grandes entreprises, s'élevait à 21,2 millions d'euros.