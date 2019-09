Cast : CAST - Amélioration significative des Résultats semestriels 2019

en M€ S1 2019* S1 2018 Variation Chiffre d'affaires 18,8 15,6 + 3,3 Résultat opérationnel - 3,4 - 5,7 + 2,2 Résultat financier - 0,3 + 0,1 - 0,4 Résultat Net - 3,8 - 5,7 + 1,9

*IFRS 16

Paris, le 16 septembre 2019

Le résultat opérationnel 2019 s'élève à -3,4 M€ contre -5,7 M€ en 2018. La réduction significative des pertes semestrielles reflète la nette progression des ventes alors même que l'entreprise poursuit son plan d'investissement de façon agressive. Le second semestre traditionnellement beaucoup plus élevé que le premier, et le portefeuille d'affaires riche et bien équilibré permettent de confirmer une croissance à deux chiffres sur l'année et une reconstruction progressive de la marge, au fur et à mesure de l'impact positif des investissements des trois dernières années.

Au 30 juin 2019, la trésorerie disponible était de 2,3 M€, et le poste des créances clients, pour l'essentiel, de grandes entreprises, s'élevait à 21,2 M€.

CAST a décidé pour l'application de la norme IFRS 16 sur les contrats de location, d'utiliser l'approche rétrospective simplifiée. L'impact sur le compte de résultats est limité (+ 88 K€ sur le résultat opérationnel et +23 K€ sur le résultat net).

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 4 novembre 2019 après bourse



CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

ISIN : FR0000072894

Mnémo : CAS

Reuters : YAS.PA

Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters

Corporate: +33 1 46 90 21 00

North America: +1 212-871-8330

Alexandre REROLLE

Directeur Administratif & Financier Groupe

a.rerolle@castsoftware.com

AELIUM

Jérôme GACOIN

jgacoin@aelium.fr

01.75.77.54.65



Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60102-cp_rs_2019_cast_vd.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews