Chiffre d'affaires T1 2020 : 6,6 M€

Bonne dynamique commerciale

Lancement de «2020 Readiness Assessment»

Chiffre d'affaires en M€ 2020 2019 Variation % TCC* T1 6,63 6,87 - 0,24 - 3,5%

* Taux de change courant

Paris, le 4 mai 2020 : Le chiffre d'affaires à fin mars est en très légère baisse (~238 K€ et -3,5%) par rapport au T1 2019. La crise sanitaire a impacté quelques transactions avec des clients ayant préféré différer leurs décisions à des jours meilleurs. Le chiffre d'affaires SaaS (CAST Highlight) s'élève à 1 million d'euros, en croissance de 57% par rapport au T1 2019.

L'activité commerciale est restée soutenue tout au long du trimestre, et ce en dépit des contraintes opérationnelles.

Les principaux renouvellements de maintenances et d'abonnements SaaS se sont réalisés comme prévu (Wells Fargo, BMW, …). AT&T, client historique de la plateforme de « software intelligence » CAST AIP, s'est procuré CAST Highlight suite à une recommandation de Microsoft.

Plusieurs nouveaux partenaires locaux (Europe du Nord, Allemagne, Inde, Royaume-Uni) ont été recrutés et contribuent à la promotion de CAST Highlight en l'intégrant dans leurs offres de service.

CAST a concrétisé de nouveaux clients provenant de partenariats, tel McDonalds via Deloitte en Inde, Sumitomo Bank via DXC au Japon, la Canada Border Services Agency via BDO, la Banco de Crédito del Perú' via le leader mondial du conseil en stratégie, ou encore la Nationale-Nederlanden via Metri.

Plusieurs nouveaux clients ont été gagnés en vente directe avec une première affaire sur le trimestre : Eutelsat en France, Volkswagen en Allemagne, Repsol en Espagne…

En réponse à la crise, une nouvelle offre d'analyse de portefeuilles applicatifs permettant d'identifier immédiatement des opportunités d'amélioration de l'efficacité des équipes et de réduction de coûts opérationnels, a été lancée dès la mi-mars sous le nom de « 2020 Readiness Assessment » Cette solution a d'ores et déjà reçu un accueil prometteur auprès de banques américaines et d'assurances européennes.

Le portefeuille d'affaires est bien étoffé mais il convient d'être prudent, la crise et ses conséquences économiques affectant le processus de prise de décision, les transactions les plus significatives attendues sur le deuxième trimestre pourraient être décalées sur le second semestre.

Cela étant, compte tenu de la proposition de valeur de CAST (objectivité managériale, accélération de la digitalisation et amélioration de la résilience et de la sécurité des systèmes) et de la hauteur des investissements passés, le Groupe reste confiant pour l'exercice 2020 pris dans son ensemble .

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier semestre le 27 juillet 2020 après bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

