Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du 1er semestre en croissance de 16 %

[+23,7 % à taux de change constant]

Chiffre d'affaires en M€ 2018 2017 Variation % TCC* T1 7,73 6,57 +1,16 +17,7 % T2 7,84 6,85 +0,99 +14,5 % Total 15,57 13,41 +2,16 +16,0 %

* Taux de change courant

Paris, le 27 juillet 2018 :

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 15,57 M€ soit +16 % à taux de change courant, +23,7 % à taux de change constant, et 1,6 point de croissance supplémentaire lié à l'impact de l'évolution des règles IFRS au 1er janvier ayant conduit à passer directement en réserve 217 K€ euros sur la période.

Le second trimestre à 7,84 M€ confirme une trajectoire en nette croissance. Les ventes de l'offre SaaS CAST HIGHLIGHT poursuivent leur progression (+300 % sur le trimestre) avec de nombreux nouveaux clients, et la plateforme de Software Intelligence CAST AIP a été adopté par quelques nouveaux clients à très fort potentiel comme l'US Air Force ou Enel en Italie. Enfin, T2 est un très bon trimestre pour les canaux indirects, lesquels représentent environ 20% des ventes logiciel et SaaS.

Le T3 s'annonce bien avec une bonne répartition du chiffre d'affaires, par canaux de ventes direct/indirect et par produits, avec un portefeuille d'affaires bien équilibré entre l'Europe, les USA, l'Inde et la Chine.

Le management confirme son objectif de croissance de 20% à taux de change courant.

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

