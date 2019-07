Croissance de +21% du chiffre d'affaires au premier semestre

Chiffre d'affaires en M€ 2019 2018 Variation % TCC* T1 6,87 7,73 -0,86 -11,2% T2 11,96 7,84 +4,12 +52.5% Cumul 18.84 15,57 +3,27 +21%

* Taux de change courant

Paris, le 29 juillet 2019

Le chiffre d'affaires à fin juin s'établit à 18,84 M€, en hausse de +21% par rapport au premier semestre 2018.

La croissance commerciale (les ventes de logiciels et abonnements SaaS, principal indicateur de performance interne) s'affiche à +125% sur le T2 et +37% sur le S1. Cette croissance est tirée par les Etats-Unis qui réalisent une performance remarquable, notamment avec de grandes entreprises déjà clientes qui élargissent leur périmètre d'utilisation de la technologie CAST dans une logique de prévention des risques et d'amélioration continue de la résilience et de la sécurité de leurs systèmes critiques. Le Groupe poursuit également sa pénétration sur ce marché avec de nouveaux clients qui adoptent CAST pour accélérer la modernisation de leurs systèmes.

Le chiffre d'affaires de l'offre SaaS CAST Highlight reconnu sur le premier semestre est en avance et s'élève à 1,1 M€ pour un objectif annuel de 2 M€. Les ventes indirectes et influencées continuent leur montée en puissance, également au-dessus des objectifs. La collaboration autour de l'offre de migration vers le cloud se développe avec Microsoft et IBM, et l'activité commerciale avec le Boston Consulting Group s'accélère des deux côtés de l'Atlantique. De nouveaux partenariats se construisent localement, pays par pays, avec des sociétés comme E&Y, Deloitte ou Quint. Le développement du réseau de partenaires dédiés à CAST Highlight s'agrandit, avec de nouveaux alliés à Hong-Kong, au Royaume-Uni et aux US. Enfin, le CISQ – pour mémoire le consortium définissant les bonnes pratiques en matière d'ingénierie logicielle auxquelles la technologie de CAST permet de se conformer - a été adopté et intégré au sein du « Common Weakness Enumeration Repository », faisant de CISQ, déjà standard aux Etats-Unis grâce à l'OMG, un standard international ITU.

Le second semestre s'annonce dans la continuité du premier, avec un portefeuille d'affaires riche et bien équilibré.

Prochain rendez-vous : Résultats du premier semestre le 16 septembre 2019 après bourse

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

ISIN : FR0000072894

Mnémo : CAS

Reuters : YAS.PA

Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters

Corporate: +33 1 46 90 21 00

North America: +1 212-871-8330

Alexandre REROLLE

Directeur Administratif & Financier Groupe

a.rerolle@castsoftware.com

AELIUM

J. GACOIN / V. BOIVIN

jgacoin@aelium.fr

01.75.77.54.65



