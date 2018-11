Cast : CAST - Important contrat avec une grande banque américaine

Communiqué de presse

Paris, le 5 novembre 2018

CAST poursuit sa trajectoire de succès avec la signature d'un contrat majeur avec la 9ème plus grande banque américaine, afin de renforcer la sécurité et la résilience de tous les systèmes critiques, et en particulier des applications digitales.

Le groupe bancaire se dote ainsi de la plateforme de Software Intelligence la plus avancée technologiquement, en complément de ses pratiques déjà rigoureuses en matière de qualité du code. En effet, la complexité logicielle actuelle au sein des banques nécessite des analyses systémiques très poussées pour intercepter vulnérabilités et risques logiciels techniquement très complexes, et ainsi prévenir de potentiels incidents pouvant avoir de graves conséquences opérationnelles et réputationnelles, telles les interruptions de services, le vol ou la corruption des données clients.

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur NYSE-Euronext (Euronext YAS.PA) et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

Codes ISIN : FR0000072894 - Mnémo : CAS - Reuters : YAS.PA - Bloomberg : CAS.FP

