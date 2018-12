Cast : CAST - Nouveau contrat significatif pour le leader de la Software Intelligence

Paris, le 13 décembre 2018

CAST poursuit sa trajectoire d'acquisition de grands clients en signant un premier contrat majeur avec une des « big four », le club des grandes banques américaines.

La plateforme de Software intelligence de CAST a été retenue après plusieurs mois d'étude technique afin d'accélérer la modernisation des anciens systèmes et de renforcer la sécurité et la résilience des nouveaux systèmes numériques. Les architectures logicielles les plus modernes confèrent agilité et adaptabilité, mais nécessitent des moyens d'investigation et de contrôle qualité à même de comprendre les mécanismes internes, basés sur des milliers de services logiciels interconnectés ; capacité native et principale avantage de la technologie CAST.

Ce contrat à sept chiffres en US$ (logiciels et services), référence très visible, ne couvre que quelques-uns des systèmes critiques de la banque, et tient lieu de premier projet à très fort potentiel.

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur NYSE-Euronext (Euronext YAS.PA ) et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

