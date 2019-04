Cast : CAST - Résultats annuels 2018

Un résultat 2018 directe conséquence de la contre-performance du T4

En M€ 2018 2017 Variation % Chiffre d'affaires 37,6 36,7 +0,8 +2,3% Résultat Opérationnel (4,7) (4,2) -0,5 +11,0% Résultat Financier 0,3 (0,3) +0,6 ns Résultat Net (5,4) (6,6) +1,3 -18,9%

Comme évoqué lors de de la communication du chiffre d'affaires 2018 début février, les résultats de l'exercice 2018 sont fortement déficitaires en raison de l'accident du quatrième trimestre ayant conduit à une croissance annuelle de seulement +2,3% à taux de change courant et +5,3% à taux de change constant, et ce en cette période de forts investissements et de transformation. Le résultat est donc déficitaire de 4,7 M€. Le résultat financier, positif, est lié principalement aux écarts de change. La charge d'impôt est moindre cette année car non impactée par une reprise d'impôts différés comme cela avait été le cas en 2017. La trésorerie disponible s'élève à 10,2 M€ au 31 décembre 2018 alors que l'endettement a été réduit de 1,3 M€ pour atteindre 0,7 M€ à cette même date.

Les fruits de la transformation et des investissements opérés depuis 2015 commencent à être visibles : notoriété grandissante de la « Software intelligence » fortement associée à la marque CAST, croissance de l'offre SaaS CAST Highlight, développement des nouveaux canaux de ventes indirectes et influencées, innovations technologiques et nouvelles offres logiciel (automatisation des analyses, cartographie pour la modernisation des systèmes complexes, prévention des risques liés à l'utilisation de composants Open Source, sécurité ...), et sont autant d'atouts pour confirmer une croissance d'au moins 20% sur l'année 2019.

CASTest le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronextet opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

