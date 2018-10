Paris, le 2 octobre 2018 :

CAST (Euronext Paris : FR0000072894) annonce son entrée dans l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext Paris.

L'indice Enternext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC PME, Enternext® PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.

Le management de CAST est heureux de faire son entrée dans cet indice suivi par les investisseurs professionnels.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 31 octobre 2018 après bourse

CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d'analyse, de mesure et de cartographie du logiciel - produit d'un investissement de plus de 120 millions d'euros - permet à tous les acteurs de l'activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. Des centaines d'entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur Euronext et opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.

ISIN : FR0000072894

Mnémo : CAS

Reuters : YAS.PA

Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters

Corporate: +33 1 46 90 21 00

North America: +1 212-871-8330

Alexandre REROLLE

Directeur Administratif & Financier Groupe

a.rerolle@castsoftware.com

AELIUM

Jérôme GACOIN

jgacoin@aelium.fr

01.75.77.54.65



