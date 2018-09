Cast : annonce un partenariat commercial avec Microsoft

19/09/2018 | 18:17

Cast annonce ce mercredi que son offre d'analyse des portefeuilles applicatifs, Cast Highlight, fait son entrée dans le catalogue 'One Commercial Partner' et obtient le statut 'Co - Sell Ready' de Microsoft.



'Ce partenariat donne l'opportunité d'accélérer la pénétration de marché de CAST et permet à Microsoft de raccourcir ses cycles de vente Azure. Le statut 'Co - Sell Ready' offre une grande visibilité au sein de Microsoft et représente des perspectives de développement commercial très prometteuses pour Cast. Le programme permet notamment de bénéficier du support commercial et marketing de Microsoft partout dans le monde, et va dans le sens du rapprochement sur le terrain des forces de vente Cast et Azure', explique l'entreprise spécialisée dans la Software Intelligence.





