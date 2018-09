Cast : réduit ses pertes au 1er semestre

11/09/2018 | 08:01

Cast publie une perte nette de 5,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année 2018, contre une perte de 7,1 millions un an auparavant, et un chiffre d'affaires en croissance de 16% à 15,6 millions.



Le spécialiste de l'analyse de logiciels explique que sa perte découle de la saisonnalité, avec des ventes toujours beaucoup plus importantes sur la seconde moitié de l'année, et que ses charges opérationnelles intègrent la poursuite des investissements.



A date, le portefeuille commercial confirme la bonne dynamique observée depuis le début d'année. L'anticipation du maintien de celle-ci sur le second semestre conduit Cast à confirmer son objectif de croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 20% en 2018.



