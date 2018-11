Cast : signe un contrat 'important' avec une banque US

05/11/2018 | 18:42

Le groupe Cast annonce ce jour la signature d'un contrat majeur avec 'la 9e plus grande banque américaine', afin de renforcer la sécurité et la résilience des systèmes critiques, et en particulier des applications digitales.



'Le groupe bancaire se dote ainsi de la plateforme de Software Intelligence la plus avancée technologiquement, en complément de ses pratiques déjà rigoureuses en matière de qualité du code. En effet, la complexité logicielle actuelle au sein des banques nécessite des analyses systémiques très poussées pour intercepter vulnérabilités et risques logiciels techniquement très complexes, et ainsi prévenir de potentiels incidents pouvant avoir de graves conséquences opérationnelles et réputationnelles', commente Cast.





