La VNI de Castle Alternative Invest a augmenté de 4,3% en 2019

Zurich (awp) - La valeur nette d'inventaire (VNI) de la société de participations Castle Alternative Invest (CAI) a augmenté de 4,3% en 2019. Le versement d'un dividende de 4,95 francs suisses par action a cependant entraîné une baisse d'un bon cinquième à 15,29 dollars la VNI par action.

Le cours de l'action (en francs suisses) a baissé de 8,5% à 14,0 francs suisses l'an dernier, a indiqué la société mardi soir. Le dividende mentionné plus haut n'est pas pris en compte. La décote du cours par rapport à la VNI s'est réduite à 5,3% contre 20,3% un an plus tôt.

CAI a procédé en 2019 à plusieurs programmes de rachat d'actions et a repris au total près de 20% de son capital-actions circulant.

Le bénéfice s'est établi à 6,1 millions de dollars en 2019, pour des recettes de 9,2 millions et des dépenses opérationnelles de 3,1 millions. En 2018, la société avait dégagé une perte de 8,9 millions.

