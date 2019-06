Castle Private Equity: fin d'un programme de rachat d'actions, nouveau lancé

Zurich (awp) - La société de participation Castle Private Equity (PE) a achevé son programme de rachat d'actions via des options put négociables et elle lance un nouveau programme de rachat d'actions. Ce dernier se fera sur une seconde ligne de négoce à la Bourse suisse SIX et portera, dès vendredi 14 juin, sur au maximum 578'598 actions nominatives ou 3,21% du capital-actions, avec pour objectif une réduction de capital.

Dans le cadre du programme annoncé le 21 mai dernier par émission d'options put, la société a racheté 547'654 de ses propres actions ou 3,04% du capital-actions inscrit au registre et des droits de vote, a indiqué la société mercredi soir. Le paiement du prix de rachat sera effectué jeudi 13 juin. L'assemblée générale de 2020 se verra proposer de voter la destruction des actions rachetées.

tp/rp