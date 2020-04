Forums > Forum Catalyst Pharmaceuticals,

Fil d'actualité Discussions Catalyst Pharmaceuticals, Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue graphiquement... le " V " est en cours ( voire fait ). soit les 4 vont etre depassés semaine prochaine ( ce soir je ne pense pas ), soit un " W ", ou ce genre de figure va se mettre en place. pas d'ordres ce jour car j'attends la suite ( en benef actuellement donc en attente de voir ). Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée









Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue ordre vente ce jour... à 3.77 . c'est possible. à suivre Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée









Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue un fix... au dessus des 3.40 serait intéressant. fix à suivre. pas de vente prévue pour l'instant.



vrtrade - je vise un petit 3.80-90 pour vendre. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue ha effectué ce jour en 1ere ligne ... comme indiqué hier et je pense sortir d'ici peu. y a encore de la marge mais ce genre de titre est assez fou. ordre de vente sur 3.48 pour ce soir . à suivre Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée



vrtrade - vu le trend actuel mon ordre ne sera pas effectué ( sauf si sursaut d'ici le fix ), à 4 cts près j'aurai vendu à 19h30.

pas grave, je garde et suivant je prendrai une 2eme ligne bien plus bas que mes 2.87 achetés aujourd'hui.

y a du potentiel sans aucun doute. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue titre très ... je suis ce titre depuis 3 jours et j'avoue que c'est impressionnant la chute. les volumes sont énormes et beaucoup de ventes à découvert je pense. je peux me tromper mais il y a qq chose à faire. si le titre revient au dessus des 2.9 d'ici peu, j'en prends. ordre ce jour à 1.94, sans conviction mais rien n'est impossible. à suivre et en attente pour ma part.



vrtrade - petite prévision de fix :

fix normal légèrement au dessus des 2.6

fix agressif au dessus des 2.80.



j'avoue hésiter pour rentrer avant ce que je me suis fixé ( au dessus des 2.9 ).



mais vu les volumes, car ils sont très impoprtants ses derniers jours, je resterai quand meme sur " attendre ".

mon ordre d’aujourd’hui ne sera jamais servi, la c'est sur. vrtrade - les 2.9 approchent à grand pas pour ce soir je pense, ha programmé dès que 2.85 touchés, faut que je rentre, obligé car ca sent un bear trap assez important ( ce n'est que mon avis ).

le volume ne baisse pas, donc je risque d'acheter avant le cloture, et demain sera un autre jour :). Voir les 2 réponses précédentes vrtrade - bougie qui donnera surement un signe.

perso, je doute toujours car plus bas de ce jour à 2.23 et rebond jusqu'à 2.80 pour certe fixer aux alentours des 2.68-2.75.



à suivre, et y a qq choses à faire ( un bon billet ).

10 mns et fix.





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite graphiquement... ordre vente ce jour... un fix... 1 ha effectué ce jour en 1ere ligne ... 1 titre très ... 3 Voir la suite

Graphique CATALYST PHARMACEUTICALS, Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur Catalyst Pharmaceuticals, acrouan 211

stock-pick 80

0PHENIX0 31

zombie 32

Marius11 50