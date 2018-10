CATANA GROUP : Présence renforcée dans les premiers salons 2018/2019 Accélération du carnet de commandes Objectif de croissance 2018/2019 fortement relevé

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 30 octobre 2018

Présence renforcée dans les premiers salons 2018/2019

Accélération du carnet de commandes

Objectif de croissance 2018/2019 fortement relevé

En très forte croissance depuis 4 ans, portée par le succès sans précédent de la gamme BALI, CATANA GROUP a intensifié sa présence dans les premiers salons de ce nouvel exercice 2018/2019.

Pour le premier grand rendez-vous de la saison nautique à Cannes, CATANA GROUP avait pu exposer une impressionnante flotte de 6 navires, démontrant la place incontestable prise par le Groupe dans le marché très dynamique des catamarans de croisière.

Un an après sa première présentation, le CATANA 53 a confirmé la qualité historique de cette marque dans les navires de grande croisière haut de gamme, réputation reconnue dans toutes les mers du globe depuis 35 ans.

La plus récente marque BALI a pu proposer tous ses modèles avec deux atouts de taille :

Le premier était la présentation du nouveau BALI 5.4. Déjà une révolution avec son concept de grands volumes d'habitation en Open Space, la gamme BALI a ainsi pu dévoiler son nouveau navire amiral de 54 pieds. Avec presque 17 mètres de long, ce catamaran est la quintessence du concept BALI. Ce nouveau modèle très prisé tant par les professionnels de la location (pour 2/3) que par les particuliers, offre des volumes exceptionnels de vie (jusqu'à 8 cabines, un grand flybridge disposant d'un salon de détente et d'un salon/bain de soleil à l'avant, accessible directement par le carré). Sans surprise, ce bateau remporte déjà un très grand succès et dispose d'un carnet de commandes de plus d'un an de production.



Le reste de la gamme bénéficiait d'une nouvelle plateforme arrière, lancée il y a quelques mois sur le nouveau BALI 4.1. Disposant de volumes déjà très généreux, pour beaucoup dans le succès rencontré, cette innovation accroît encore nettement la différenciation du concept BALI et de son potentiel.



Avec une gamme de plus en plus complète et des innovations éprouvées, le concept BALI semble avoir ainsi parfaitement anticipé les nouvelles demandes de ce marché en plein essor, expliquant très largement la pénétration forte et rapide de CATANA GROUP dans le coeur du marché.



Pendant ces deux premiers mois de l'exercice, cette forte dynamique a été largement constatée sur l'ensemble des premiers salons nautiques mondiaux, notamment à Cannes, Gênes, Southampton, La Rochelle, Barcelone et Annapolis.

Sur ce dernier salon, CATANA GROUP a enregistré un niveau de commandes inédit, démontrant là aussi la maturité des produits présentés par le Groupe aux Etats-Unis.

La conjonction de tous ces facteurs très favorables a donc significativement étoffé un carnet de commandes déjà bien fourni.

Celui-ci s'établit à ce jour, seulement deux mois après le début de l'exercice, à 67 M€ alors qu'il n'était que de 37.5 M€ un an plus tôt à la même date.

Il garantit ainsi un niveau de croissance qui devrait être proche de 40% dans les bateaux neufs pour cet exercice 2018/2019. Les nombreuses ventes du nouveau BALI 5.4, dont la valeur ajoutée est importante, constitue une partie prépondérante de cette croissance 2018/2019.

Ce carnet de commandes confirme aussi le maintien d'une dynamique de croissance forte, au-delà de l'exercice en cours, et ce d'autant que d'autres salons importants restent à venir.

Dans un marché des multicoques structurellement excellent, et malgré la conjoncture tendue des marchés financiers, ce début de saison conforte une nouvelle fois le succès du plan stratégique du Groupe et des potentiels de développement encore importants. La forte dynamique de croissance déjà acquise pour cet exercice 2018/2019 conduira à un chiffre d'affaires global supérieur à 65 M€, ce qui constituera un niveau d'activité record dans l'histoire de CATANA GROUP.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN - Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CATANA GROUP via Globenewswire