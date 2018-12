CATANA GROUP :RESULTATS 2017/2018 Forte progression de la rentabilité confirmée Trésorerie nette positive (+ 3.2 M) Trajectoire de croissance rentable solide et sécurisée

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 10 décembre 2018

RESULTATS 2017/2018

Forte progression de la rentabilité confirmée

Trésorerie nette positive (+ 3.2 M€)

Trajectoire de croissance rentable solide et sécurisée

En Millions d'euros 2017/2018 2016/2017 CA 54.4 43



Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 28.0

- 7.9

- 14.2

- 0.7

- 2.6

+ 2.2

- 0.3 - 18.7

- 5.6

- 14.4

- 0.6

- 2.7

+ 0.5

- 0.2 Résultat Opérationnel Courant + 2.9 + 1.1 Autres charges et produits opérationnels + 0.3 0 Résultat opérationnel (*) + 3.2 + 1.1 Résultat financier + 0.2 - 0.1 Charge ou produit d'impôt + 0.7 +0.6 Résultat Net de l'ensemble consolidé (*) + 4.1 + 1.7 Résultat Net part du Groupe + 3.4 + 1.7 Capacité d'autofinancement + 6 + 3.8 Investissements 3.7 2 Cash net (+) / Dette nette (-) + 3.2 1.9 Capitaux propres part du groupe 23.1 16

(*) Dont résultat de la nouvelle filiale tunisienne HACO pour 1 M€

Propulsé une nouvelle fois par la forte croissance de ses ventes de bateaux neufs (+ 30%), CATANA GROUP enregistre le doublement de sa rentabilité nette « part du Groupe », performance en avance sur son plan de marche.

Une stratégie gagnante dans un marché porteur

Dans un marché nautique en bonne santé, où l'industrie nautique française est sur le point de retrouver ses niveaux d'avant crise, le segment des multicoques se distingue depuis près de 10 ans avec une croissance moyenne de 10% par an traduisant une mutation profonde de la demande « voile ».

Dans ce contexte favorable, CATANA GROUP a depuis plusieurs années axé sa stratégie vers un recentrage sur le marché des catamarans puis sur l'élargissement de son portefeuille de marques sur ce segment, privilégiant une démarche innovante.

Déjà mondialement reconnue grâce à sa marque élitiste CATANA, CATANA GROUP s'est redéployée depuis 4 ans dans le coeur de marché avec sa nouvelle marque BALI.

Grâce à un concept très innovant (open space, cockpit avant et nombreux espaces de vie), cette nouvelle marque a parfaitement répondu aux attentes d'un marché des multicoques en constante mutation, justifiant un succès sans précédent tant auprès des professionnels de la location que des particuliers.

Au cours de cet exercice 2017/2018, avec seulement trois modèles, la gamme BALI a confirmé son attractivité et franchi un nouveau palier avec le franc succès remporté par le design du millésime 2018, puis l'arrivée du BALI 4.1 qui offre un volume et des espaces de vie uniques dans la taille des catamarans de 40-42 pieds.

La marque CATANA continue quant à elle de démontrer son positionnement de référence dans les bateaux de voyage performants, désormais portée par son nouveau CATANA 53 qui achevait sa première année de commercialisation.

Cette dynamique commerciale soutenue des deux marques explique une nouvelle croissance forte des ventes de bateaux neufs de 30% qui s'établissent à 40 M€ contre 30.6 M€ en 2016/2017.

Dans les autres compartiments du pôle BATEAUX, les ventes de bateaux d'occasion (repris sur les ventes de bateaux neufs) s'établissent à un niveau normatif de 3.8 M€.

Les activités de la filiale PORT PIN ROLLAND s'inscrivent aussi dans une très bonne dynamique :

L'activité « construction » est de plus en plus sollicitée pour la fabrication de plateformes « day charter » vendues à des sociétés d'activités touristiques, ce qui justifie le dynamisme de la partie « Brokerage et divers » du pôle BATEAUX (5.8 M€).



Les autres activités de PORT PIN ROLLAND (entretien, réparation, ...) permettent par ailleurs au pôle SERVICES de rester sur un bon niveau d'activité (4.8 M€).

Alors que les ventes de bateaux neufs représentent le plus gros taux de marge de son activité, CATANA GROUP enregistre ainsi un net succès de sa stratégie avec des ventes sur ce segment quadruplées en 4 ans, qui représentent aujourd'hui 74% de son activité contre 38% quatre ans plus tôt comme en témoigne le tableau ci-après :

Evolution des ventes de bateaux neufs depuis le développement de la gamme BALI

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 Ventes de bateaux neufs 40 M€ 30.6 M€ 21.2 M€ 14.3 M€ 10 M€ CA Global Groupe 54 M€ 43 M€ 33.9 M€ 36.9 M€ 36.4 M€ Pourcentage Neufs/CA Groupe 74% 71% 62% 38% 27%

Le chiffre d'affaires global du Groupe s'établit ainsi à 54.4 M€ soit son plus haut niveau historique.

Renforcement de l'efficience industrielle

Dans ce contexte de forte croissance d'activité, CATANA GROUP s'est également attaché à renforcer son dispositif industriel.

Ainsi, outre ses sous-traitances ciblées et le développement de ses effectifs, CATANA GROUP a lancé au cours de l'exercice un vaste plan d'amélioration des performances de tous les sites de fabrication en se faisant accompagner par un cabinet spécialisé en Lean management, la société POP.

Couplé avec la forte visibilité qu'offre le carnet de commandes depuis deux ans, cet accompagnement et les investissements de production engagés permettront à CATANA GROUP de générer des gains de productivité substantiels.

Dans le cadre de son plan de renforcement industriel, CATANA GROUP est entré fin août 2017 à hauteur de 30% au capital de son sous-traitant tunisien HACO qui avait été sollicité dès 2014 pour la fabrication des petites pièces polyester du groupe puis en 2015 pour la fabrication de la version « loueurs » du BALI 4.0.

Cette acquisition, dans une société disposant d'un site industriel récemment passé de 5 600 m² à 8 600 m² et composé de 250 personnes, permet à CATANA GROUP de sécuriser son dispositif de sous-traitance et d'accroître le poids décisionnel de CATANA GROUP chez HACO qui réalise désormais l'essentiel de son chiffre d'affaires avec les structures du groupe CATANA.

Conjointement à cette entrée au capital, un pacte a été signé avec les actionnaires d'HACO donnant la possibilité à CATANA GROUP d'augmenter sa participation à sa seule convenance et à tout moment jusqu'à 50% du capital. Cette faculté, associée à une très large influence de CATANA GROUP dans les décisions stratégiques d'HACO, placent CATANA GROUP dans l'obligation de consolider totalement dans ses comptes les résultats d'HACO conformément à la norme IFRS 10.

Au-delà de la sécurisation de cette sous-traitance, cette opération capitalistique renforcera la rentabilité de CATANA GROUP, compte tenu du très bon profil de rentabilité de la société HACO (qui vient de clôturer son exercice 2017/2018 bénéficiaire de 1 M€), profil de rentabilité qui se renforcera significativement lors des prochains exercices

Le chiffre d'affaires d'HACO étant essentiellement réalisé avec CATANA GROUP, celui-ci est donc neutralisé et n'influe pas sur le chiffre d'affaires annoncé de CATANA GROUP.

Forte progression de l'ensemble des résultats

Portés par le quadruplement du chiffre d'affaires de ventes de bateaux neufs en 4 ans, partie la plus rentable de son activité, le groupe enregistre une très forte progression de sa marge industrielle et de l'ensemble de ses résultats, confirmant sa trajectoire vertueuse.

Dans ce cadre, le résultat opérationnel enregistre un quasi triplement et s'établit à 3.2 M€ contre 1.1 M€ en 2016/2017. Il intègre la totalité des résultats opérationnels d'HACO (1 M€). A périmètre constant, la hausse s'établit à + 95%.

Le résultat financier est en progression et ressort positif de 0.2 M€ contre un résultat financier négatif de 0.1 M€ en 2016/2017.

Conformément aux règles comptables, et compte tenu des perspectives prévisionnelles bénéficiaires du Groupe, CATANA GROUP a comptabilisé un impôt différé actif. Le rapport entre la charge d'impôt exigible de l'exercice et ce produit net d'impôt différé génère un produit d'impôt de 0.7 M€.

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 4.1 M€ contre 1.7 M€ en 2016/2017 et le résultat net « part du groupe » à + 3.4 M€ contre 1.7 M€ en 2016/2017 soit un doublement du bénéfice net.

Structure financière saine et renforcée pour accompagner la croissance

Après un bon exercice 2016/2017, la très nette augmentation de la rentabilité du Groupe sur cet exercice 2017/2018 engendre une amélioration très significative de la capacité d'autofinancement de CATANA GROUP qui ressort nettement positif de 6 M€ (contre 3.8 M€ en 2016/2017).

Ainsi, et après un besoin en fonds de roulement légèrement négatif de 0.6 M€, le flux de trésorerie lié à l'activité ressort positif de 5.3 M€.

Dans cet exercice qui marque l'accélération du plan de développement de ses gammes BALI et CATANA, le flux de trésorerie liés aux investissements est négatif de 4.3 M€

Face à ces investissements soutenus, le groupe a procédé à une levée de fonds de 3.7 M€ tandis que les remboursements d'emprunts s'élèvent à 1.5 M€. Ces deux éléments justifient essentiellement le flux de trésorerie lié aux opérations de financement qui ressort positif de 2.4 M€.

Ainsi le groupe enregistre de nouveau une hausse de sa trésorerie, la variation de trésorerie du groupe pour cet exercice ressort positif de 3.4 M€ à comparer à la progression positive de 1.8 M€ enregistrée en 2016/2017.

Après avoir constaté exercice par exercice la baisse continue de son endettement net, les excellentes performances financières de cet exercice font basculer CATANA GROUP en position de trésorerie nette pour 3.2 M€ (7.5 M€ de trésorerie face à 4.3 M€ de dettes financières).

Croissance dynamique et sécurisée

Dans un marché des multicoques excellent, porté d'une part par de nouveaux modes de consommation du nautisme (recherche de confort, grands volumes, navigation à plat .) et d'autre part par l'expansion géographique des acteurs de la location, l'offre CATANA-BALI, permet au Groupe de figurer parmi les marques plébiscitées par les utilisateurs.

Fort de cette image, le Groupe a intensifié sa présence dans les salons nautiques depuis le début du nouvel exercice 2018/2019 avec notamment la première présentation du navire amiral de la gamme BALI, le BALI 5.4 (17 mètres de long). Ce navire de grande taille, qui dispose déjà d'un carnet de commandes de 18 mois, est la quintessence du concept Open Space de la marque, et affiche le très fort potentiel innovant de la gamme BALI.

Ce nouveau succès conduit le management du Groupe à intensifier ses investissements pour compléter la gamme BALI le plus rapidement possible par deux modèles dans les tailles dans lesquelles elle n'est pas encore présente. Un renforcement de la gamme CATANA est également intégré dans le plan de développement du Groupe.

Sur le plan industriel, le Groupe poursuivra son plan d'amélioration des performances de ses sites de productions :

En poursuivant la mise en place de la démarche lean management

En réaménageant certains bâtiments existants et en procédant à quelques agrandissements ciblés (+ 3 000 m² en France et 3 800 m² en Tunisie).

En s'adjoignant de nouvelles compétences industrielles, le Groupe ayant historiquement une plus faible structure que la plupart de ses compétiteurs

Dans ce cadre, CATANA GROUP se positionne dans une dynamique de croissance rentable et durable.

Le carnet de commande, à date et avant les salons d'hiver, s'établit à plus de 70 M€ vs 37.5 M€ un an plus tôt à la même date, et offre une visibilité de plus d'une année au groupe.

Il permet à CATANA GROUP de confirmer une nouvelle croissance d'environ 40% dans les bateaux neufs pour cet exercice 2018/2019 avec un chiffre d'affaires global supérieur à 65 M€ et la poursuite de l'amélioration significative de ses résultats.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN - Directeur Financier J.GACOIN/V.BOIVIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

