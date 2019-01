CATANA : forte croissance de l'activité en début d'exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Catana Group a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 15,3 millions d’euros, en hausse de 23 %. La facturation de bateaux neufs s’établit à 13 millions d’euros, en progression de plus de 30%. Ils représentent 85% de l’activité. Seuls deux BALI 5.4 sont intégrés dans la facturation de ce premier trimestre sur la vingtaine prévue sur l’ensemble de l’exercice, l’essentiel des facturations de ce nouveau modèle à prix unitaire élevé intervenant donc sur le second semestre de l’exercice en cours.Le fabricant de bateaux explique que ce trimestre le conforte dans ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours. Le carnet de commandes dépasse désormais les 100 millions d'euros, dont plus de 60 millions d'euros sont déjà inscrits sur les exercices 2019/2020 et 2020/2021.Catana table pour l'exercice en cours sur une croissance d'environ 40% dans les bateaux neufs, soit 56 millions d'euros, et sur un chiffre d'affaires global supérieur à 65 millions d'euros