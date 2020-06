CATANA: le Covid-19 va peser sur la croissance annuelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les conséquences de la pandémie du Covid-19 se profilent à l’horizon pour Catana (-5,52% à 2,31 euros). Alors que le carnet de commandes au 28 février était en ligne avec la croissance du chiffre d‘affaires espérée entre 35 et 40 % pour l'exercice 2019-2020, l’arrêt de la fabrication des bateaux pendant près de 8 semaines va effacer l'essentiel de cette croissance. Dans ce contexte, Catana s'attend à réaliser un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à celui de l’année dernière, soit autour de 80 millions d’euros.Une prévision conditionnée à l'absence de nouveaux obstacles liés au Coronavirus.Autre conséquence de la crise sanitaire : Catana a dû prendre la décision de surseoir à l'acquisition du chantier tunisien Magic Yachts dès la deuxième quinzaine de mars. Le groupe dit maintenir des discussions afin de trouver un nouvel accord.Pour traverser la crise, Catana a décidé d'accélérer l'optimisation et la rationalisation de ses organisations pour maintenir son point mort le plus bas possible. Le groupe se veut par ailleurs robuste sur le plan financier.Ces perspectives assombries relèguent au second plan les résultats solides publiés au titre du premier semestre 2019-2020. Catana a dégagé un résultat net part du groupe de 2,49 millions d'euros sur la période (+19,5% sur un an), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 3,46 millions d'euros (+33,5%). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 41,81 millions d'euros, soit une hausse de 27,5% sur un an.