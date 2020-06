CATANA : revoit à la baisse ses perspectives de croissance annuelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Catana a dévoilé mercredi soir les résultats du premier semestre de son exercice 2019-2020. Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a publié un résultat net part du groupe de 2,49 millions d'euros sur la période (+19,5% sur un an), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 3,46 millions d'euros (+33,5%). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 41,81 millions d'euros au premier semestre 2019-2020, soit une hausse de 27,5% sur un an.Le groupe a une nouvelle fois profité du dynamisme des ventes de bateaux neufs Bali et Catana." Ce semestre renforce ainsi les fondamentaux du groupe avant d'affronter les inévitables conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19 ", a indiqué Catana.Alors que le carnet de commandes au 28 février était en ligne avec la croissance du chiffre d‘affaires espérée entre 35 et 40 % pour l'exercice 2019/2020, les conséquences de cet arrêt industriel vont effacer l'essentiel de cette croissance.Dans ce contexte, Catana s'attend à réaliser un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à celui de l‘année dernière, sous réserve qu'aucun autre obstacle lié au Coronavirus ne vienne perturber la fabrication et la livraison des bateaux d'ici le 31 août prochain.