CATANA : vise une croissance de 40% dans les bateaux neufs pour l'exercice en cours

Catana Group a enregistré sur l’exercice 2017/2018 un doublement à 3,4 millions d’euros de son résultat net part du groupe. Le spécialiste des navires de plaisance a également dévoilé un quasi-triplement du résultat opérationnel, celui-ci passant de 1,1 à 3,2 millions d’euros. Il intègre la totalité des résultats opérationnels d’HACO (1 million d’euros). A périmètre constant, la hausse s’établit à 95%. Le chiffre d’affaires a augmenté de 26,5%.Les performances financières de cet exercice font basculer Catana en position de trésorerie nette pour 3.2 millions d'euros (7,5 millions d'euros de trésorerie face à 4,3 millions d'euros de dettes financières).Le carnet de commandes, à date et avant les salons d'hiver, s'établit à plus de 70 millions d'euros contre 37,5 millions d'euros un an plus tôt à la même date, et offre une visibilité de plus d'une année au groupe.Il permet au spécialiste des navires de plaisance de confirmer une nouvelle croissance d'environ 40% dans les bateaux neufs pour cet exercice 2018/2019 avec un chiffre d'affaires global supérieur à 65 millions d'euros et la poursuite de l'amélioration significative de ses résultats.