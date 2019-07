Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 4 juillet 2019

CATANA GROUP augmente sa participation dans HACO

et prend 50% du capital





Déjà détenteur de 30% du capital de la société tunisienne HACO en août 2017, et afin d’accroître son poids décisionnel dans cette entreprise industrielle à fort potentiel, CATANA GROUP vient donc de saisir l’opportunité qui lui était offerte par le pacte d’actionnaires, d’acquérir à tout moment jusqu’à 50% de la société HACO. Alors que le chantier tunisien s’apprête à livrer son 100ème BALI 4.1, ce renforcement de participation consolide la force industrielle de CATANA GROUP dans cette période de forte croissance.

Chantier majeur de la scène nautique tunisienne depuis 15 ans, la société HACO a rapidement été choisie par CATANA GROUP pour devenir son premier producteur de petites pièces polyester dès le démarrage du projet BALI en 2014.

Disposant déjà à l’époque d’un site industriel de 8 000 m² et d’un savoir-faire indéniable, la société HACO est parvenue avec succès à mettre en place une organisation industrielle performante qui lui a permis d’étendre sa collaboration dès 2015 avec CATANA GROUP, en fabriquant une version du BALI 4.1.

Dans le sillage de la forte dynamique des ventes de bateaux neufs de CATANA GROUP, la société HACO a atteint en un temps record des volumes de fabrication significatifs et qualitatifs, créant près de 230 emplois localement en 4 ans, portant ainsi ses effectifs à 270 personnes.

Grâce au dynamisme local, les capacités de production d’HACO sont en cours d’extension pour être portées à 16 000 m² permettant ainsi à CATANA GROUP de consolider très efficacement son potentiel industriel pour faire face à la forte croissance engendrée par le succès de ses gammes CATANA et BALI.

Par ailleurs, un projet de développement d’une base moderne de mise à l’eau destinée à une production tunisienne renforcée est à l’étude en étroit partenariat avec les autorités locales.

Sur le plan financier, CATANA GROUP renforcera également sa rentabilité propre puisqu’elle captera un plus gros pourcentage du résultat net de la société HACO en progression constante et significative (0.6 M€ en 2017, 1 M€ en 2018 et déjà 1 M€ à la situation semestrielle 2018/2019). Ces bons résultats permettent d’ailleurs à HACO de financer une grosse partie de ses investissements productifs.

Parallèlement aux actions d’optimisation et d’accroissement des capacités productives des sites français, cette nouvelle étape capitalistique chez son sous-traitant tunisien accentue significativement la force de frappe industrielle du Groupe. Alors que CATANA GROUP dispose encore de larges leviers de croissance sur ses deux marques CATANA et BALI, le Groupe consolide encore un peu plus son plan de croissance rentable.

