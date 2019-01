Catana Group : hausse de 23% du CA au 1er trimestre

16/01/2019 | 11:41

Catana Group recule de 2,2% malgré un chiffre d'affaires de 15,3 millions d'euros pour son premier trimestre 2018-19, en hausse de 23%, et ce avant l'arrivée des facturations importantes du nouveau BALI 5.4 sur le second semestre.



Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs demeurent l'activité centrale du groupe : leur facturation s'établit ainsi à 13 millions soit une croissance de plus de 30% grâce à 'la trajectoire vertueuse de l'ensemble de la gamme BALI'.



Avec un carnet de commandes dépassant désormais les 100 millions d'euros, Catana confirme ses prévisions de croissances pour l'exercice 2018-19 (plus de 40% de croissance des ventes de bateaux neufs soit 56 millions d'euros pour un CA global supérieur à 65 millions).



